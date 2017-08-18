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Панов: «Когда Радимов открывает рот – несется бред»

18 августа 2017, 13:35
28

Бывший игрок сборной России Александр Панов рассказал о карьере в «Зените» и отношениях с Владиславом Радимовым.

«Мы с Радимовым одногодки, кстати. Помню, когда я вернулся в школу «Зенита», то его «Смена» нас больше не обыгрывала и не становилась чемпионом. Может, обижен до сих пор?! Мне кажется, что когда Радимов вообще открывает рот, то с его стороны несется бред. И вы просто почитайте новости о том, что он вытворял в Петербурге. Хотя с одним соглашусь: Петербург меня расслабил, я немножко поплыл по отношению к себе. Видел недоверие Адвоката и тренировался без энтузиазма. И поэтому считаю, что денег, которые мне платили, я не заслуживал.

Сколько платили, не имею права говорить, но не так много. Миллион? Ха-ха-ха. Намного меньше. Трансфер сам стоил 400 тысяч евро. Но я ведь и закончил сразу, не стал сидеть на лавке, как тот же Радимов. Спросите, что он делал в последний год в команде? Или в «Зените-2», где его, видите ли, что-то не устраивало? Да сидел за зарплату. А сейчас его выкинули и оттуда. Сидит теперь каким-то координатором, ничего не решает. Такие, как он, всегда на подхвате. Но себя надо уважать», — сказал Панов.

Радимов ушел с должности тренера второй команды «Зенита» в июне спустя четыре года. После матча «Зенит» – «Спартак» он обратился к полузащитнику московского клуба Денису Глушакову.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав Панов Александр
Комментарии (28)
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edw7777
1503052984
Панов, хватит брюзжать, как баба базарная. Всякое уважение, какое еще оставалось, потеряно.
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andr2112
1503053206
Саша, ты освинотел, несешь полную хрюнятину, от тебя за версту несет свиным духом и, вообще, мне стыдно за тебя (так питерцы-колпинцы не поступают)
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FCZenit1990
1503053292
А когда ты родился в питере и выступал за Питерский клуб и приходишь в красненьком шарфики ты знаешь сам после кто ты этого Сви..я
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порт
1503054307
Ну а кто сейчас Панов? Чем занят(походы на стадион, и огребание там звездюлей не в счёт)? Если бы не его интервью, то и давно бы про него забыли.
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alp
1503054922
У Влада не заржавеет, и, при встрече, сунет панову в щщи
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Alex ostrov
1503055497
Вот что значит не взяли Говно-человека и среднего уровня футболиста в структуру клуба после завершения карьера, гавно так и лезет, он и шарф из-за этого повязал, чтобы гавно через горло не полилось!!
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paracetamol
1503056700
Моська все гавкает и гавкает. Сначала слон не замечал, а теперь стал думать, может наступить на нее?
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portero
1503057325
вот Панова жаба душит, Радимов денег заработал больше его, а панов годик выстрелил а потом играть не потянул, обделался во франции и всё весь сдох , а Радимов гад бабло в Зените рубил... жлоб и ч.мо этот панов, играл бы на уровне и сам бы успел денег заработать , а так чм о и завистливый жлоб
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insider_retro
1503060527
Недопустимо подобное пренебрежительное отношение к коллегам по цеху, даже бывшим..... Все мы не без греха, но с гордостью махать грязной тряпкой разоблачителя - это низко... "Равнодушие и пренебрежение часто приносят гораздо больше вреда, чем открытая неприязнь...." (Джоан Роулинг)
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Kollljan
1503065208
А кто так Панова обидел, что гавно из него прёт изо всех щелей?
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