Панов: «Когда Радимов открывает рот – несется бред»

Бывший игрок сборной России Александр Панов рассказал о карьере в «Зените» и отношениях с Владиславом Радимовым.

«Мы с Радимовым одногодки, кстати. Помню, когда я вернулся в школу «Зенита», то его «Смена» нас больше не обыгрывала и не становилась чемпионом. Может, обижен до сих пор?! Мне кажется, что когда Радимов вообще открывает рот, то с его стороны несется бред. И вы просто почитайте новости о том, что он вытворял в Петербурге. Хотя с одним соглашусь: Петербург меня расслабил, я немножко поплыл по отношению к себе. Видел недоверие Адвоката и тренировался без энтузиазма. И поэтому считаю, что денег, которые мне платили, я не заслуживал.

Сколько платили, не имею права говорить, но не так много. Миллион? Ха-ха-ха. Намного меньше. Трансфер сам стоил 400 тысяч евро. Но я ведь и закончил сразу, не стал сидеть на лавке, как тот же Радимов. Спросите, что он делал в последний год в команде? Или в «Зените-2», где его, видите ли, что-то не устраивало? Да сидел за зарплату. А сейчас его выкинули и оттуда. Сидит теперь каким-то координатором, ничего не решает. Такие, как он, всегда на подхвате. Но себя надо уважать», — сказал Панов.

Радимов ушел с должности тренера второй команды «Зенита» в июне спустя четыре года. После матча «Зенит» – «Спартак» он обратился к полузащитнику московского клуба Денису Глушакову.