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    Панов: «Когда Радимов открывает рот – несется бред»

    Бывший игрок сборной России Александр Панов рассказал о карьере в «Зените» и отношениях с Владиславом Радимовым.

    «Мы с Радимовым одногодки, кстати. Помню, когда я вернулся в школу «Зенита», то его «Смена» нас больше не обыгрывала и не становилась чемпионом. Может, обижен до сих пор?! Мне кажется, что когда Радимов вообще открывает рот, то с его стороны несется бред. И вы просто почитайте новости о том, что он вытворял в Петербурге. Хотя с одним соглашусь: Петербург меня расслабил, я немножко поплыл по отношению к себе. Видел недоверие Адвоката и тренировался без энтузиазма. И поэтому считаю, что денег, которые мне платили, я не заслуживал.

    Сколько платили, не имею права говорить, но не так много. Миллион? Ха-ха-ха. Намного меньше. Трансфер сам стоил 400 тысяч евро. Но я ведь и закончил сразу, не стал сидеть на лавке, как тот же Радимов. Спросите, что он делал в последний год в команде? Или в «Зените-2», где его, видите ли, что-то не устраивало? Да сидел за зарплату. А сейчас его выкинули и оттуда. Сидит теперь каким-то координатором, ничего не решает. Такие, как он, всегда на подхвате. Но себя надо уважать», — сказал Панов.

    Радимов ушел с должности тренера второй команды «Зенита» в июне спустя четыре года. После матча «Зенит» – «Спартак» он обратился к полузащитнику московского клуба Денису Глушакову.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2017 13:35
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 августа 2017, 23:48

      А его совет "кариешке"-"главное заключи контракт,а там хоть на лавке сиди,хоть где".И это-"колпинская ракета"-г-но!

      0
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      Рейтинг: +57

      VVVnnn 18 августа 2017, 18:09

      Среди болел спартака, есть люди намного адекватнее чем этот тип. Вот нужен ли спартаку "такое вот" болельщик, который гнили собирал молчал, а теперь давай кидать во все стороны.

      3
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 18 августа 2017, 17:40

      А может надо было тренироваться изо всех сил, а не растрачивать потенциал на сомнительное, хоть и легкодоступное, средство для снятия скуки.

      1
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      Рейтинг: +67291

      portero > DSmoto 18 августа 2017, 17:47

      говорят ошибки молодости когда нарил, хотя вот эти вью его ? может опять веселиться стал

      3
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 18 августа 2017, 17:06

      А кто так Панова обидел, что гавно из него прёт изо всех щелей?

      -1
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      Рейтинг: +11239

      alp 18 августа 2017, 16:11

      На фонтанке опубликовали, почему панов нелюбит Зенит ))) оказался обыкновенной обиженкой )) а то Спартак... все дела ))))

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 августа 2017, 15:54

      Внимания панову не хватает

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 августа 2017, 15:48

      Недопустимо подобное пренебрежительное отношение к коллегам по цеху, даже бывшим..... Все мы не без греха, но с гордостью махать грязной тряпкой разоблачителя - это низко...

      "Равнодушие и пренебрежение часто приносят гораздо больше вреда, чем открытая неприязнь...." (Джоан Роулинг)

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      Рейтинг: +67291

      portero 18 августа 2017, 14:55

      вот Панова жаба душит, Радимов денег заработал больше его, а панов годик выстрелил а потом играть не потянул, обделался во франции и всё весь сдох , а Радимов гад бабло в Зените рубил... жлоб и ч.мо этот панов, играл бы на уровне и сам бы успел денег заработать , а так чм о и завистливый жлоб

      4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > portero 18 августа 2017, 15:19

      же он жлоб если бабло не заработал ушел а Радимов у корыта бабло делал он хороший - ты уж разберись с собой

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      Рейтинг: +67291

      portero > ijgjr 18 августа 2017, 15:23

      Радимов играл и получал деньги, а панова просто жаба душит,.. он Марселе не потянул и не смог в России нормально играть

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > portero 18 августа 2017, 18:56

      В сант-этьене, марсель это Сычев

      0
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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 14:45

      Моська все гавкает и гавкает. Сначала слон не замечал, а теперь стал думать, может наступить на нее?

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      Рейтинг: +67291

      portero 18 августа 2017, 14:42

      Панов что денег заплатил , чтоб его пиарили, или агенство недвижимости доход плохой приносит?

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      Рейтинг: +17749

      paracetamol > portero 18 августа 2017, 14:45

      Пустобрехов кормят отходами производства.

      1
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