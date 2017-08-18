Анчелотти не видит Мюллера на фланге

Томас Мюллер может сыграть в атаке на ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ! Он универсал! И тем ценен. И папа Карло это прекрасно понимает, но лукавит.
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о том, на какой позиции он планирует использовать в новом сезоне Томаса Мюллера.
«Мюллер находится сейчас в хорошей форме. Он верит в свои силы, что очень важно для команды.
Могу сказать точно, что Томас не будет играть на фланге. Я не вижу его в этом амплуа, как некоторые другие.
Состав нашей команды укомплектован. Рад, что начинаю свой второй сезон в «Баварии». Но нужно понимать, что нам придется нелегко. Мы хотим, можем и должны сыграть лучше, чем в прошлом сезоне», – приводи слова Анчелотти Sport1.de.
Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» одержала победу в Бундеслиге, вылетев из Кубка Германии и Лиги чемпионов.