Анчелотти не видит Мюллера на фланге

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о том, на какой позиции он планирует использовать в новом сезоне Томаса Мюллера.

«Мюллер находится сейчас в хорошей форме. Он верит в свои силы, что очень важно для команды.

Могу сказать точно, что Томас не будет играть на фланге. Я не вижу его в этом амплуа, как некоторые другие.

Состав нашей команды укомплектован. Рад, что начинаю свой второй сезон в «Баварии». Но нужно понимать, что нам придется нелегко. Мы хотим, можем и должны сыграть лучше, чем в прошлом сезоне», – приводи слова Анчелотти Sport1.de.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» одержала победу в Бундеслиге, вылетев из Кубка Германии и Лиги чемпионов.