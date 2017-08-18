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    Анчелотти не видит Мюллера на фланге

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о том, на какой позиции он планирует использовать в новом сезоне Томаса Мюллера.

    «Мюллер находится сейчас в хорошей форме. Он верит в свои силы, что очень важно для команды.

    Могу сказать точно, что Томас не будет играть на фланге. Я не вижу его в этом амплуа, как некоторые другие.

    Состав нашей команды укомплектован. Рад, что начинаю свой второй сезон в «Баварии». Но нужно понимать, что нам придется нелегко. Мы хотим, можем и должны сыграть лучше, чем в прошлом сезоне», – приводи слова Анчелотти Sport1.de.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» одержала победу в Бундеслиге, вылетев из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2017, 12:55

      Томас Мюллер может сыграть в атаке на ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ! Он универсал! И тем ценен. И папа Карло это прекрасно понимает, но лукавит.

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