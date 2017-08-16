Помимо фанатов «Спартака», «Црвену Звезду» в игре с «Краснодаром» поддержат 400 сербов

Директор ФК «Краснодар» по маркетингу Вадим Воинов рассказал, сколько болельщиков из Сербии приедет поддержать «Црвену Звезду» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «быков».

«На домашнем матче «Краснодара» с «Црвеной Звездой» ожидается 400 болельщиков из Сербии», – сказал функционер.

Таким образом, эти 400 человек присоединятся к фанатам московского «Спартака», которые специально приедут поддержать братский клуб в поединке против «Краснодара».