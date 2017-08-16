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    Помимо фанатов «Спартака», «Црвену Звезду» в игре с «Краснодаром» поддержат 400 сербов

    Директор ФК «Краснодар» по маркетингу Вадим Воинов рассказал, сколько болельщиков из Сербии приедет поддержать «Црвену Звезду» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «быков».

    «На домашнем матче «Краснодара» с «Црвеной Звездой» ожидается 400 болельщиков из Сербии», – сказал функционер.

    Таким образом, эти 400 человек присоединятся к фанатам московского «Спартака», которые специально приедут поддержать братский клуб в поединке против «Краснодара».

    Источник: Р-Спорт

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    16.08.2017 16:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 17 августа 2017, 21:49

      Странно... Во всех пабликах кичатся, что "газпром" то и это... А сами собираются поддерживать команду с другой страны, спонсор которой тот же "газпром"... Непонятно как-то...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 16 августа 2017, 23:39

      Это чё, это опять будут околофутбольные движения?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 августа 2017, 22:52

      Я фанат Спартака,но я будут болеть за Краснодар и только дебилы будут болеть «Црвены Звезды»!Вперед БЫКИ!России нужна победа!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 августа 2017, 22:51

      400 сербов. 300 спартанцев еще дописать забыли. )

      4
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      Рейтинг: +3120

      erma > Супермачо 16 августа 2017, 23:23

      !!!

      0
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 16 августа 2017, 22:38

      Главное чтоб все было хорошо и отл атмосфера

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 августа 2017, 21:02

      Очень странное решение фанатов...

      3
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 16 августа 2017, 18:50

      Нерусские наверное! Краснодару Победы!

      5
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      Рейтинг: +265

      releboy > Виталий1 16 августа 2017, 20:58

      А где ты в Москве русских видел? Зайди в Северное Измайлово и почернеет в глазах. Победы быкам!

      1
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      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > releboy 17 августа 2017, 15:09

      причём тут Москва?

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 августа 2017, 18:28

      Краснодару удачи

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 августа 2017, 17:27

      Главное что бы матч получился интересным ..........а кто кого и с кем будут поддерживать это уже вопрос второй.......

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