Помимо фанатов «Спартака», «Црвену Звезду» в игре с «Краснодаром» поддержат 400 сербов

Странно... Во всех пабликах кичатся, что "газпром" то и это... А сами собираются поддерживать команду с другой страны, спонсор которой тот же "газпром"... Непонятно как-то...
Директор ФК «Краснодар» по маркетингу Вадим Воинов рассказал, сколько болельщиков из Сербии приедет поддержать «Црвену Звезду» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «быков».
«На домашнем матче «Краснодара» с «Црвеной Звездой» ожидается 400 болельщиков из Сербии», – сказал функционер.
Таким образом, эти 400 человек присоединятся к фанатам московского «Спартака», которые специально приедут поддержать братский клуб в поединке против «Краснодара».