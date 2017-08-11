Кержаков: «Мой прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак» – 1:1»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак» в рамках шестого тура РФПЛ.

«Мой прогноз на дерби — 1:1. Думаю, отсутствие Акинфеева (травма колена – прим. «Бомбардира») в воротах ЦСКА — это один из важнейших факторов. То, насколько армейцы зависят от него, можно посмотреть на примере недавнего матча. Когда нет Игоря, это дает нервозность всей команде», — сказал 34-летний Кержаков в эфире передачи «Все на футбол».

Встреча на «ВЭБ Арене» пройдет 12 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.

На прошлой неделе «Зенит» организовал церемонию прощания с Кержаковым в честь завершения его карьеры. Россиянин выступал за петербургский на протяжении 12-ти лет.