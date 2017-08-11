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    Кержаков: «Мой прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак» – 1:1»

    Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча ЦСКА«Спартак» в рамках шестого тура РФПЛ.

    «Мой прогноз на дерби — 1:1. Думаю, отсутствие Акинфеева (травма колена – прим. «Бомбардира») в воротах ЦСКА — это один из важнейших факторов. То, насколько армейцы зависят от него, можно посмотреть на примере недавнего матча. Когда нет Игоря, это дает нервозность всей команде», — сказал 34-летний Кержаков в эфире передачи «Все на футбол».

    Встреча на «ВЭБ Арене» пройдет 12 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.

    На прошлой неделе «Зенит» организовал церемонию прощания с Кержаковым в честь завершения его карьеры. Россиянин выступал за петербургский на протяжении 12-ти лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 22:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 августа 2017, 09:06

      Слава осьминога Пауля покоя "снайперу по воробьям" не дает.

      1
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 12 августа 2017, 08:04

      Будут биться думаю 3:2

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 августа 2017, 07:51


      Уфа 1–1 Ростов (Ростов-на-Дону)
      ЦСКА (Москва) 1–3 Спартак (Москва)
      Анжи (Махачкала) 0– 1Динамо (Москва)
      СКА-Хабаровск 1–2 Рубин (Казань)
      Локомотив (Москва) 2–0 Тосно (Ленинградская область)
      Краснодар 3–0 Амкар (Пермь)
      Зенит (Санкт-Петербург) 2–1 Ахмат (Грозный)
      Арсенал (Тула) 0– 1Урал (Екатеринбург)
      Прогнозы на футбол.

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 12 августа 2017, 00:19

      осьминог Саша?:)

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 12 августа 2017, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Питер завтра за ЦСКА, ребят порвите мясных

      -4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 августа 2017, 23:36

      Не говори "гоп". ...фея в ворота может и не стать. И Спартак запросто может отправить "коней" на мясо. (Вот такая вот тафтология).

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 11 августа 2017, 23:23

      Если все прогнозисты, то почему на это нет прав у лучшего бомбардира России?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > raritet 12 августа 2017, 09:16

      А кто лучший бомбардир?

      0
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      Рейтинг: +67289

      portero 11 августа 2017, 23:21

      он какой то результат угадал, дальше практикует, посмотрим.

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 11 августа 2017, 23:12

      А почему бы и нет!

      -2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 11 августа 2017, 22:20

      Кержаков СВОИХ хочет выгородить!Однозначно победа Спартака!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > SEREZHA7575 11 августа 2017, 23:10

      своих ты имеешь в виду народную команду ЗЕНИТ?

      -2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > zenit2012 11 августа 2017, 23:12

      а кого же? я тоже могу написать ,что Зенит сыграет остальные матчи 1-1

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > SEREZHA7575 11 августа 2017, 23:15

      есть основания для счета 1:1, Спартак не будет особо рисковать чтобы не проиграть, а ЦСКА сейчас далеко не на пике своих возможностей будет очень внимательно играть в обороне...я к тому что игра не будет открытой!

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