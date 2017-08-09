ФНЛ. «Луч-Энергия» обыграл «Тюмень», «Оренбург» и «Ротор-Волгоград» сыграли вничью, «Факел» уступил «Тюмени»

В матче 7-го тура первенства ФНЛ «Ротор-Волгоград», уступая со счетом 0:2, на последних минутах вырвал ничью с «Оренбургом» – 2:2.
В других встречах «Факел» в гостях уступил «Тамбову», «Луч-Энергия» одержал победу над «Тюменью».
Первенство ФНЛ. 7-й тур
Оренбург – Ротор-Волгоград – 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Попович, 12; 2:0 – Серченков, 43; 2:1 – Киреев, 70; 2:2 – Вотинов, 90.
Тамбов – Факел (Воронеж) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Часовских, 22.
Тюмень – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Килин, 40; 0:2 – Гордиенко, 45+2; 1:2 – Богатырев, 90+4.
Источник: Бомбардир.ру