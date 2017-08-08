Мончи: «Рома» сделала все, чтобы приобрести Мареза»

Спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что «волки» сделали все возможное для приобретения полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.

Римляне направили два предложения «лисам», которые были отклонены. «Джаллоросси» были готовы заплатить за алжирца 35 миллионов евро.

«Я оптимист по своему характеру, но правда в том, что «Рома» сделала все возможное для приобретения Мареза. Он мог стать самым дорогим игроком в истории клуба, и мы все еще ждем ответа от «Лестера», но до сих пор не получили никаких положительных сигналов от англичан.

Предложение, которое мы сделали, было важным для нас, но приоритетом является не только Марез. Поэтому что мы сделали все необходимое и теперь ищем других игроков. Если мы купим кого-то другого, у нас не буде повода упрекнуть себя, ведь мы пытались до конца.

Можем ли мы поднять наше предложение по Марезу? Я доволен тем, что предприняла «Рома» для подписания футболиста. Не думаю, что любой другой клуб предложил бы за него более 30 миллионов евро, как это сделали мы.

Марез публично заявлял, что хочет играть в «Роме», но мы уважаем его клуб. В конце концов все сводится желанию «Лестер» продать игрока», – сказал Мончи.