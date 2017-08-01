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    Кришито исполнил песню болельщиков «Зенита» в адрес Александра Кержакова

    Несколько бывших и нынешних футболистов санкт-петербургского «Зенита» призвали болельщиков команды прийти на воскресный матч четвертого тура против московского «Спартака» пораньше, чтобы увидеть церемонию прощания с футболом экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова.

    В специально снятом видео поучаствовали Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Михаил Кержаков и Доменико Кришито, напевший знаменитую композицию в адрес бывшего футболиста сборной России.

    Напомним, что с недавних пор Кержаков занимает административную должность в клубе с берегов Невы.

    Источник: Twitter

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    01.08.2017 23:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 2 августа 2017, 13:06

      Обязательно придем!))) И споем!))))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 августа 2017, 01:01

      На это стоит взглянут

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Ванечка 2 августа 2017, 00:58

      Миша и Миммо - красавцы!)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 2 августа 2017, 00:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ништяк!)

      -4
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 августа 2017, 00:28

      Молодцы! Александр заслужил))

      -2
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      Рейтинг: +133

      Rtu 2 августа 2017, 00:12

      Молодцы здорово !!!

      -3
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