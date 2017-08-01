Кришито исполнил песню болельщиков «Зенита» в адрес Александра Кержакова

Обязательно придем!))) И споем!))))
Несколько бывших и нынешних футболистов санкт-петербургского «Зенита» призвали болельщиков команды прийти на воскресный матч четвертого тура против московского «Спартака» пораньше, чтобы увидеть церемонию прощания с футболом экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова.
В специально снятом видео поучаствовали Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Михаил Кержаков и Доменико Кришито, напевший знаменитую композицию в адрес бывшего футболиста сборной России.
Напомним, что с недавних пор Кержаков занимает административную должность в клубе с берегов Невы.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 августа 2017 г.