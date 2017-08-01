Кришито исполнил песню болельщиков «Зенита» в адрес Александра Кержакова

Несколько бывших и нынешних футболистов санкт-петербургского «Зенита» призвали болельщиков команды прийти на воскресный матч четвертого тура против московского «Спартака» пораньше, чтобы увидеть церемонию прощания с футболом экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова.

В специально снятом видео поучаствовали Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Михаил Кержаков и Доменико Кришито, напевший знаменитую композицию в адрес бывшего футболиста сборной России.

Напомним, что с недавних пор Кержаков занимает административную должность в клубе с берегов Невы.