«Милан» принял предложение «Антальяспора» по Сосе

Руководство «Милана» готово продать полузащитника Хосе Сосу турецкому «Антальяспору», сообщает Sky Sports. Итальянцам осталось дождаться момента, когда турки договорятся о личном контракте с 32-летним аргентинцем.

Ранее «Милан» не стал заявлять футболиста на Лигу Европы, так как он не входит в планы клуба на будущий сезон. Стоит напомнить, что Соса перешел в итальянский клуб в прошлом году. За это время он сыграл в 19 матчах, в которых отметился тремя результативными передачи.