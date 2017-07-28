Кьяер перешел из «Фенербахче» в «Севилью»

Турецкий отдел beIN Sports сообщил о трансфере защитника «Фенербахче» Симона Кьяера в «Севилью». Срок соглашения и финансовые подробности сделки на данный момент неизвестны.

28-летний датчанин выступал за «Фенербахче» с июля 2015 года. «Лилль» заработал на продаже защитника 7,65 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 11 миллионов евро.

Прежде Кьяер выступал за «Рому», «Вольфсбург», «Палермо» и «Мидтъюлланн».