Палкин: «Сложно развивать украинский футбол с таким поведением болельщиков»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал поведение болельщиков по ходу матча с киевским «Динамо» (2:0) за Суперкубок Украины. Игра была остановлена на несколько минут после того, как фанаты кинули на поле несколько петард.

«Если команда выиграла, то, конечно, доволен. Удаление Степаненко? Я всегда верю в нашу победу, независимо от того, какая ситуация. Где-то екнуло. Благо оставалось играть 10 минут. Думал, что ребята дотянут.

Поведение болельщиков – это наша всеобщая проблема. Ее надо решать. Сложно развивать футбол. Нужно наполнять стадионы, а как это делать, если родители, посмотрев, что происходит на трибунах, не отпустят детей. И с ними не пойдут, потому что опасно», – приводит слова Палкина «Динамомания».