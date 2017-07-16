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    Палкин: «Сложно развивать украинский футбол с таким поведением болельщиков»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал поведение болельщиков по ходу матча с киевским «Динамо» (2:0) за Суперкубок Украины. Игра была остановлена на несколько минут после того, как фанаты кинули на поле несколько петард.

    «Если команда выиграла, то, конечно, доволен. Удаление Степаненко? Я всегда верю в нашу победу, независимо от того, какая ситуация. Где-то екнуло. Благо оставалось играть 10 минут. Думал, что ребята дотянут.

    Поведение болельщиков – это наша всеобщая проблема. Ее надо решать. Сложно развивать футбол. Нужно наполнять стадионы, а как это делать, если родители, посмотрев, что происходит на трибунах, не отпустят детей. И с ними не пойдут, потому что опасно», – приводит слова Палкина «Динамомания».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 11:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 июля 2017, 15:49

      В Европу вам прямая дорога. У нас в России не лучше, но мы не орем и не претендуем.

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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 11:56

      Че сложного. И игроки и болельщики - все с майдана. Пся крев!

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