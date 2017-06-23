Немцы и чилийцы сыграли вничью, Роналду выбрал «ПСЖ» – в главных событиях прошедших суток

Кавани надо сваливать из ПСЖ и чем быстрее тем лучше! Лучше в Реал! Бартер елы палы!
Кубок конфедераций. Сборные Германии и Чили победителя не выявили
Кубок конфедераций. Камерун и Австралия сыграли вничью, арбитр использовал видеоповтор при назначении пенальти
Официально: Салах – игрок «Ливерпуля»
Источник: Манолас подписал контракт с «Зенитом»
Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая
Мбаппе и Доннарумма согласились перейти в «Реал»
Джанаев подпишет с «Рубином» контракт до 2020 года
Ибрагимович может перейти в «Реал»