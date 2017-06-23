Немцы и чилийцы сыграли вничью, Роналду выбрал «ПСЖ» – в главных событиях прошедших суток

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    23.06.2017 09:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 14:08

      Кавани надо сваливать из ПСЖ и чем быстрее тем лучше! Лучше в Реал! Бартер елы палы!

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 23 июня 2017, 13:16

      пора ему уже сразу в Казахстан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 23 июня 2017, 10:54

      Ого, если и правда Роналдо в ПСЖ, то это шок будет

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 23 июня 2017, 10:34

      ...через год Роналдо уйдёт из ПСЖ в Рубин ( сорока на хвосте принесла эту новость).

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > FaTeK1945ru 23 июня 2017, 14:05

      Не в Рубин, а сразу в Анжи

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      Рейтинг: +131

      Dino005 23 июня 2017, 10:05

      Очень интересно

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