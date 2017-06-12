Источник: Божович и Рахимов не возглавят «Арсенал»

Экс-главный тренер «Амкара», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович не будет приглашен на пост наставника тульского «Арсенала». Это же касается и Рашида Рахимова, покинувшего в конце минувшего сезона «Терек».

Напомним, «оружейники» ведут поиски нового рулевого после ухода Сергея Кирьякова. По итогам прошедшей кампании красно-желтые сохранили прописку в РФПЛ, обыграв в стыковых матчах «Енисей» (1:2; 1:0).