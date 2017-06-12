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    Источник: Божович и Рахимов не возглавят «Арсенал»

    Экс-главный тренер «Амкара», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович не будет приглашен на пост наставника тульского «Арсенала». Это же касается и Рашида Рахимова, покинувшего в конце минувшего сезона «Терек».

    Напомним, «оружейники» ведут поиски нового рулевого после ухода Сергея Кирьякова. По итогам прошедшей кампании красно-желтые сохранили прописку в РФПЛ, обыграв в стыковых матчах «Енисей» (1:2; 1:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 15:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3120

      erma 12 июня 2017, 23:49

      Моуриньо и Зидан, по-моему тоже не возглавят Арсенал. Я знаю еще 30 фамилий, которые это не сделают.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 12 июня 2017, 20:56

      Что-то, видимо, не срастается..мде..

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июня 2017, 18:58

      Да опять этого, мясного неудачника, пригласят, как его там, запамятовал, что в начале прошлого сезона с мясокомбината уволили. Ясно же!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > paracetamol 12 июня 2017, 20:55

      Это ты про кого?))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 июня 2017, 18:04

      А если серьезно, дайте еще Кирьякову поработать - уж в ФНЛ точно не выкинет, а забраться выше вполе...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 июня 2017, 17:55

      Карпина пригласите... как в песне: Аленичев был, Булатов был, а Карпин нет....

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