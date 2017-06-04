Зидан стал первым тренером после Сакки, выигравшим Лигу чемпионов дважды подряд

«Реал» в финале Лиги чемпионов нанес поражение «Ювентусу» (4:1). Таким образом, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан стал вторым наставником после Ариго Сакки, которому удалось завоевать самый престижный европейский клубный трофей два раза кряду. В прошлом году «бланкос» в решающем поединке оказались сильнее «Атлетико» (1:1, 5:3 – по пенальти).

Сакки с «Миланом» выигрывал Лигу чемпионов в 1989 и 1990 годах, обыграв в финале «Стяуа» (4:0) и «Бенфику» (1:0) соответственно.