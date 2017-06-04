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    Зидан стал первым тренером после Сакки, выигравшим Лигу чемпионов дважды подряд

    «Реал» в финале Лиги чемпионов нанес поражение «Ювентусу» (4:1). Таким образом, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан стал вторым наставником после Ариго Сакки, которому удалось завоевать самый престижный европейский клубный трофей два раза кряду. В прошлом году «бланкос» в решающем поединке оказались сильнее «Атлетико» (1:1, 5:3 – по пенальти).

    Сакки с «Миланом» выигрывал Лигу чемпионов в 1989 и 1990 годах, обыграв в финале «Стяуа» (4:0) и «Бенфику» (1:0) соответственно.

    Источник: Opta

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    04.06.2017 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 июня 2017, 05:53

      Когда забивают Асенсио и Каземиро,это почти что сам Зидан забил.

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 4 июня 2017, 00:53

      Всех мадридиста с победой) Зизу красавец)

      1
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 июня 2017, 00:29

      Вот и доказал Зизу, что как тренер он просто Великолепен!!! Построил игру с такими амбициозными игроками!!! Зинедин ЛУЧШИЙ!!!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 июня 2017, 00:20

      Зидан сильный тренер , а главное он авторитет для игроков Реала ! Поэтому и результат есть !

      5
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