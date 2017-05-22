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    Серия А. «Лацио» вдевятером уступил «Интеру»

    Встреча 37-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером» завершилась победой гостей со счетом 3:1. Гол в составе хозяев отметился Кейта Бальде, у гостей забили Марко Андреолли и Эдер. Защитник римлян Уэсли Худт отправил мяч в свои ворота. Сенад Лулич и Кейта покинули поле из-за перебора красных карточек.

    Италия. Серия А. 37-й тур

    Лацио – Интер – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кейта (с пенальти), 18; 1:1 – Андреолли, 31; 1:2 – Худт (в свои ворота), 37; 1:3 – Эдер, 74,

    Удаления: Кейта, 66; Лулич, 78 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 01:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 мая 2017, 08:36

      Перебор красных карточек - это что-то новенькое))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 22 мая 2017, 05:09

      Засудили, не иначе

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 мая 2017, 04:01

      крутая игра!

      0
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