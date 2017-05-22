Серия А. «Лацио» вдевятером уступил «Интеру»

Встреча 37-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером» завершилась победой гостей со счетом 3:1. Гол в составе хозяев отметился Кейта Бальде, у гостей забили Марко Андреолли и Эдер. Защитник римлян Уэсли Худт отправил мяч в свои ворота. Сенад Лулич и Кейта покинули поле из-за перебора красных карточек.
Италия. Серия А. 37-й тур
Голы: 1:0 – Кейта (с пенальти), 18; 1:1 – Андреолли, 31; 1:2 – Худт (в свои ворота), 37; 1:3 – Эдер, 74,
Удаления: Кейта, 66; Лулич, 78 – нет.
Источник: Бомбардир.ру