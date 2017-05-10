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    Раньери может возглавить «Ниццу»

    Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери может вернуться к тренерской деятельности. Итальянский специалист попал в сферу интересов «Ниццы».

    Сообщается, что руководство французского клуба намерено пригласить Раньери в том случае, если команду покинет нынешний главный тренер Люсьен Фавр, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия».

    Напомним, что Раньери ранее уже работал во Франции. С 2012 по 2014 год итальянец возглавлял «Монако».

    Источник: Francefootball

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    10.05.2017 12:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 мая 2017, 14:39

      На мой взгляд это будет не очень хороший вариант для Ниццы , всегда относился к Клаудио скептически, и дело тут не в титулах , а в игре, сейчас Ницца показывает самый интересный футбол во Франции и вообще не побоюсь этого слова один из самых интересных в Европе на мой взгляд.А с Раньери они могут стать рядовой командой,каких во Франции большая часть чемпионата.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 мая 2017, 12:43

      Интересно будет

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