Раньери может возглавить «Ниццу»

Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери может вернуться к тренерской деятельности. Итальянский специалист попал в сферу интересов «Ниццы».

Сообщается, что руководство французского клуба намерено пригласить Раньери в том случае, если команду покинет нынешний главный тренер Люсьен Фавр, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия».

Напомним, что Раньери ранее уже работал во Франции. С 2012 по 2014 год итальянец возглавлял «Монако».