Раньери может возглавить «Ниццу»

На мой взгляд это будет не очень хороший вариант для Ниццы , всегда относился к Клаудио скептически, и дело тут не в титулах , а в игре, сейчас Ницца показывает самый интересный футбол во Франции и вообще не побоюсь этого слова один из самых интересных в Европе на мой взгляд.А с Раньери они могут стать рядовой командой,каких во Франции большая часть чемпионата.
Бывший наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери может вернуться к тренерской деятельности. Итальянский специалист попал в сферу интересов «Ниццы».
Сообщается, что руководство французского клуба намерено пригласить Раньери в том случае, если команду покинет нынешний главный тренер Люсьен Фавр, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия».
Напомним, что Раньери ранее уже работал во Франции. С 2012 по 2014 год итальянец возглавлял «Монако».