РФПЛ. «Оренбург» одолел «Краснодар», «быки» впервые в 2017 году проиграли в чемпионате

Встреча 27-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Гол забил Элгуджа Лобжанидзе.

Команда Роберта Евдокимова набрал 27 баллов и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Игоря Шалимова сохранили 45 очков и четвертое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Оренбург – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лобжанидзе, 45.

Оренбург: Руденко, Драгун, Сиваков, Андреев, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 90+1), Георгиев, Афонин, Воробьев (Бреев, 74), Григорьев (Нехайчик, 67), Лобжанидзе.

Краснодар: Синицын, Петров (Лаборде, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Клаэссон (Подберезкин, 69), Жигулев, Вандерсон (Перейра, 55), Смолов.

Предупреждения: Парняков, 40; Афонин, 45 – Вандерсон, 39; Смолов, 45; Газинский, 51.

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