РФПЛ. «Оренбург» одолел «Краснодар», «быки» впервые в 2017 году проиграли в чемпионате

Ну и Бог с ним, с этим Оренбургом! Им очки нужнее, а выиграй Краснодар, он бы в следующем году опозорился бы в ЛЕ (если не уберут Шалимова, то точно осрамятся, а он после каждого позора будет объяснять что не удалось и как нужно было). Пусть пропускают Ростов вперед. Ростов вон вчера штанги оббил и Габулова измучил, но таки не удалось даже очко взять...
Встреча 27-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Гол забил Элгуджа Лобжанидзе.
Команда Роберта Евдокимова набрал 27 баллов и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Игоря Шалимова сохранили 45 очков и четвертое место.
Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур
Оренбург – Краснодар – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Лобжанидзе, 45.
Оренбург: Руденко, Драгун, Сиваков, Андреев, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 90+1), Георгиев, Афонин, Воробьев (Бреев, 74), Григорьев (Нехайчик, 67), Лобжанидзе.
Краснодар: Синицын, Петров (Лаборде, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Клаэссон (Подберезкин, 69), Жигулев, Вандерсон (Перейра, 55), Смолов.
Предупреждения: Парняков, 40; Афонин, 45 – Вандерсон, 39; Смолов, 45; Газинский, 51.