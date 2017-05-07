Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Оренбург» одолел «Краснодар», «быки» впервые в 2017 году проиграли в чемпионате

РФПЛ. «Оренбург» одолел «Краснодар», «быки» впервые в 2017 году проиграли в чемпионате

7 мая 2017, 15:52
15

Встреча 27-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Гол забил Элгуджа Лобжанидзе.

Команда Роберта Евдокимова набрал 27 баллов и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Игоря Шалимова сохранили 45 очков и четвертое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Оренбург – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лобжанидзе, 45.

Оренбург: Руденко, Драгун, Сиваков, Андреев, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 90+1), Георгиев, Афонин, Воробьев (Бреев, 74), Григорьев (Нехайчик, 67), Лобжанидзе.

Краснодар: Синицын, Петров (Лаборде, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Клаэссон (Подберезкин, 69), Жигулев, Вандерсон (Перейра, 55), Смолов.

Предупреждения: Парняков, 40; Афонин, 45 – Вандерсон, 39; Смолов, 45; Газинский, 51.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sidors32
1494161893
Забивать надо, а не на судей всё сваливать. Ростов не жалуется, хотя в этом чемпионате было на что и на кого
Ответить
Krasnodar 123
1494162100
ТОВАРИЩ ГАЛИЦКИЙ! УБЕРИТЕ ВЫ ЭТОГО ЧУДАКА ШАЛИМОВА. СКОЛЬКО МОЖНО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ТАКУЮ БЕЗЗУБУЮ БЕЗДАРНУЮ ИГРУ, ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ!
Ответить
MURAD F. A.
1494162585
шалимова поганой метлой, краснодар при нем чем дальше тем хуже играет. куда смотрит галицкий. очень жаль.
Ответить
NEON-SM
1494162930
Вот вам и аутсайдеры, ростов проиграл арсеналу, краснодао оренбургу. неудивительно что томь вчера со спартаком маленько потрепала нервы, очень жаль, ростов и краснодар практически лишаются шансов завоевать медали, теперь между ними развернётся борьба за 4 место и лигу
Ответить
Serjoga
1494163235
По-моему Ростов и Краснодар соревнуются в галантности! Краснодар даёт шанс Ростову догнать их, а Ростов даёт шанс Краснодару оторваться от них и уверенно занять место в ЛЕ! Одним словом джентельмены! В общем 4-е место будет разыграно в последнем туре!
Ответить
Бмв525
1494165154
Блин ростову нужно было побеждать в том матче !
Ответить
Тамхар
1494165776
Ну и Бог с ним, с этим Оренбургом! Им очки нужнее, а выиграй Краснодар, он бы в следующем году опозорился бы в ЛЕ (если не уберут Шалимова, то точно осрамятся, а он после каждого позора будет объяснять что не удалось и как нужно было). Пусть пропускают Ростов вперед. Ростов вон вчера штанги оббил и Габулова измучил, но таки не удалось даже очко взять...
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
12
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+