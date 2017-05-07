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    РФПЛ. «Оренбург» одолел «Краснодар», «быки» впервые в 2017 году проиграли в чемпионате

    Встреча 27-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Гол забил Элгуджа Лобжанидзе.

    Команда Роберта Евдокимова набрал 27 баллов и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Игоря Шалимова сохранили 45 очков и четвертое место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Оренбург – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лобжанидзе, 45.

    Оренбург: Руденко, Драгун, Сиваков, Андреев, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 90+1), Георгиев, Афонин, Воробьев (Бреев, 74), Григорьев (Нехайчик, 67), Лобжанидзе.

    Краснодар: Синицын, Петров (Лаборде, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Клаэссон (Подберезкин, 69), Жигулев, Вандерсон (Перейра, 55), Смолов.

    Предупреждения: Парняков, 40; Афонин, 45 – Вандерсон, 39; Смолов, 45; Газинский, 51.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 15:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 мая 2017, 17:02

      Ну и Бог с ним, с этим Оренбургом! Им очки нужнее, а выиграй Краснодар, он бы в следующем году опозорился бы в ЛЕ (если не уберут Шалимова, то точно осрамятся, а он после каждого позора будет объяснять что не удалось и как нужно было). Пусть пропускают Ростов вперед. Ростов вон вчера штанги оббил и Габулова измучил, но таки не удалось даже очко взять...

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > 8 мая 2017, 10:38

      Ты, Анатолий, не прав. Я не стану употреблять бранных слов, хотя, конечно, хотелось бы. Игру Краснодара в этой ЛЕ по-прежнему считаю позором, особенно после того, как посмотрел Сельту с МЮ.

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 7 мая 2017, 16:52

      Блин ростову нужно было побеждать в том матче !

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Бмв525 7 мая 2017, 17:05

      Так ото ж! Габулов не дал... И Азмун мне что-то не нравится последнее время! А Сашка Бухаров где вообще?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 мая 2017, 16:20

      По-моему Ростов и Краснодар соревнуются в галантности! Краснодар даёт шанс Ростову догнать их, а Ростов даёт шанс Краснодару оторваться от них и уверенно занять место в ЛЕ! Одним словом джентельмены! В общем 4-е место будет разыграно в последнем туре!

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 16:15

      Вот вам и аутсайдеры, ростов проиграл арсеналу, краснодао оренбургу. неудивительно что томь вчера со спартаком маленько потрепала нервы, очень жаль, ростов и краснодар практически лишаются шансов завоевать медали, теперь между ними развернётся борьба за 4 место и лигу

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 мая 2017, 16:09

      шалимова поганой метлой, краснодар при нем чем дальше тем хуже играет. куда смотрит галицкий. очень жаль.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 мая 2017, 16:01

      ТОВАРИЩ ГАЛИЦКИЙ! УБЕРИТЕ ВЫ ЭТОГО ЧУДАКА ШАЛИМОВА. СКОЛЬКО МОЖНО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ТАКУЮ БЕЗЗУБУЮ БЕЗДАРНУЮ ИГРУ, ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Krasnodar 123 7 мая 2017, 16:56

      Правильно! И краснодарцам это уже на стенах домов большими буквами писать нужно или ночами растяжки вешать над дорогами! Но я думаю, что он это понимает и они уже подыскивают кого-то... Хорошо бы балбеса спартаковского до конца сезона еще убрать, чтобы новый тренер под себя уже намечал покупки... Как вчера Томь билась со Спартаком! Вот с кого пример брать команде (хотя с таким тренером у них и ноги, наверно, не бегут ...), может, и пацанов оттуда набрать? Ведь поедут из Сибири в Краснодар запросто!

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      Рейтинг: +161

      sidors32 7 мая 2017, 15:58

      Забивать надо, а не на судей всё сваливать. Ростов не жалуется, хотя в этом чемпионате было на что и на кого

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