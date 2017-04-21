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    Моуринью: «Я доверяю Рэшфорду независимо от того, забивает он или нет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об отношении к подопечному Маркусу Рэшфорду. Гол англичанина в ворота «Андерлехта» вывел английский в полуфинал Лиги Европы.

    «Некоторые игроки не понимают, как заслужить мое доверие. Маркусу я доверяю независимо от того, забивает он или нет», — сказал португалец.

    54-летний Моуринью оформил десятый выход в полуфинал еврокубка в тренерской карьере.

    Рэшфорд забил десятый гол в 44-х матчах текущего сезона.

    Источник: Squawka Football

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    21.04.2017 01:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 апреля 2017, 12:44

      действительно хорош, но в центре, а не слева))

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      Рейтинг: +395

      meiram 21 апреля 2017, 06:38

      Молодец, он -талант!

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