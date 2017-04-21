Моуринью: «Я доверяю Рэшфорду независимо от того, забивает он или нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об отношении к подопечному Маркусу Рэшфорду. Гол англичанина в ворота «Андерлехта» вывел английский в полуфинал Лиги Европы.

«Некоторые игроки не понимают, как заслужить мое доверие. Маркусу я доверяю независимо от того, забивает он или нет», — сказал португалец.

54-летний Моуринью оформил десятый выход в полуфинал еврокубка в тренерской карьере.

Рэшфорд забил десятый гол в 44-х матчах текущего сезона.