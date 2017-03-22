«Рома», «Ювентус», «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Тоттенхэм», «МЮ» и «Манчестер Сити» сыграют в США в рамках МКЧ

«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Рома» и «ПСЖ» примут участие в предсезонном Международном кубке чемпионов. Свои матчи команды проведут в США.

Напомним, что данный турнир пройдет в трех странах. Помимо Соединенных Штатов, встречи примут Китай и Сингапур. В рамках азиатской программы сыграют «Интер», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Международный кубок чемпионов пройдет с 19 по 30 июля.