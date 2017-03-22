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    «Рома», «Ювентус», «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Тоттенхэм», «МЮ» и «Манчестер Сити» сыграют в США в рамках МКЧ

    «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Рома» и «ПСЖ» примут участие в предсезонном Международном кубке чемпионов. Свои матчи команды проведут в США.

    Напомним, что данный турнир пройдет в трех странах. Помимо Соединенных Штатов, встречи примут Китай и Сингапур. В рамках азиатской программы сыграют «Интер», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    Международный кубок чемпионов пройдет с 19 по 30 июля.

    Источник: Football Italia

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    22.03.2017 02:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      DARK SECURITY 22 марта 2017, 09:35

      ага,будем смотреть 2 тайма по 30 или 25 минут.

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 22 марта 2017, 09:00

      !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 22 марта 2017, 08:39

      Очень коммерческая задумка.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 марта 2017, 07:16

      а где детище газпрёма зинаида????

      0
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 22 марта 2017, 07:06

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 марта 2017, 05:10

      Половина команд даже близко чемпионами не была.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 марта 2017, 04:49

      Неплохо!

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