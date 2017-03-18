Моуринью: «В России все было чудесно, не считая газона на стадионе «Ростова»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен визитом команды в Россию. Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «красные дьяволы» оказались сильнее «Ростова».

«В России все было чудесно, не считая газона на стадионе. «Ростов» хорошо относился к нам, люди в отеле и аэропорте были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал там себя безопасно и комфортно», – сказал Моуринью.

В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом».