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    Моуринью: «В России все было чудесно, не считая газона на стадионе «Ростова»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался доволен визитом команды в Россию. Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «красные дьяволы» оказались сильнее «Ростова».

    «В России все было чудесно, не считая газона на стадионе. «Ростов» хорошо относился к нам, люди в отеле и аэропорте были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал там себя безопасно и комфортно», – сказал Моуринью.

    В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом».

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.03.2017 08:21
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 марта 2017, 11:46

      А приехал бы лет 20 назад- вообще бы из Ростова не уехал бы....Там было лучшее пиво в мире и самые лучшие раки !!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > zico2205 18 марта 2017, 11:47

      А еще лучше- лет 30 назад...Еще и икорка и стерляжья уха присутствовали...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > zico2205 20 мая 2017, 14:44

      А бабы?

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      maks25@ 18 марта 2017, 10:45

      Настоящие профессиональные футболисты не должны жаловаться на газон, погоду, или на болельщиков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > maks25@ 18 марта 2017, 11:00

      Согласен,на газон не жалуются...но там газоне нет,там огород!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 марта 2017, 10:42

      приятно слышать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > ПФК ЦСКА Моscow 20 мая 2017, 14:42

      правильна

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 10:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это он типа себе запасной аэродром готовит ?
      В случае чего Зенит лучший клуб планеты ? Жозе ведь может.Блеск золотого тельца легко затмит всё то, что нарабатывалось годами.

      -6
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 18 марта 2017, 09:59

      Хватит обсасывать тему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > BoltCX 20 мая 2017, 14:42

      хватит

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 18 марта 2017, 09:49

      Все пора санкции снимать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > adekvat 20 мая 2017, 14:42

      давно

      8
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 марта 2017, 09:45

      Хороший отзыв перед ЧМ, а газон будет! ))

      4
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > mialkov 20 мая 2017, 14:40

      Не будет

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 18 марта 2017, 09:43

      По сути он прав, поле Г, а народ принял очень хорошо, респект ростовчанам!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > Тони Монтана 20 мая 2017, 14:41

      пральна

      8
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 марта 2017, 09:14

      Жозе Му. Готовься.Скоро полюбишь Россию всей душой.
      Это ,когда тебя вышибут из Ман Ю
      И Промгаз Зенит АО вцепиться в тебя по самое не балуй,
      для тебя это шанс - ни хрена ни делать и полные чемоданы лавэ:0)!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро > alex1951 20 мая 2017, 14:41

      Адназначна

      8
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      Рейтинг: +988

      опус 2 18 марта 2017, 08:51

      Пути отхода себе готовит ,что ли !?

      -1
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