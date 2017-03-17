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Депутат Госдумы: «Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову»

17 марта 2017, 18:40
14

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев подвел итоги выступления российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Отдельно Лебедев отметил успех «Ростова», который набрал для России 15 очков в копилку рейтинга коэффициентов УЕФА.

«Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову», который принес самое большое количество очков в копилку нашей страны в рейтинге коэффициентов УЕФА. Ростовчане порадовали прекрасными и достойными выступлениями в своем первом еврокубковом сезоне.

У «Краснодара» было значительно больше шансов пройти в следующую стадию Лиги Европы, чем у «Ростова», все-таки «Сельта» — это не «МЮ». Ребята могли отыграться, но, к сожалению, испанцы были лучше подготовлены физически. Видимо, краснодарцы немного устали: сначала у них был выездной матч с «Сельтой», а потом с «Локомотивом». Наши спортсмены пока не готовы к таким нагрузкам, как три игры в неделю.

Больше ожиданий было от «Зенита», но в целом считаю, что все клубы выступили достаточно хорошо», — сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Краснодар Зенит
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тяп-Ляп.
1489766441
Ростов-на-Дону-лудший!!!!!
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Parham
1489767004
Не все хорошо!!!
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84aivengo
1489767165
так помогите Ростову деньгой ! страну достойно представляли ,а долги остались...
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gencha19
1489768564
Спасибо Вам за ваши труды на благо нашему футболу.
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Zenit-84
1489771501
1. Ростов - 15 2. Зенит - 12 3. Краснодар - 11,5 4. ЦСКА - 7 5. Спартак 0,5 Молодцы!!!
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zico2205
1489773069
Вместо пустых слов , лучше бы обязали крупную нефтяную компанию или например Сбербанк взять под крыло Ростов...
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exreporter
1489780892
"подвел итоги..." ахах ) мнит из себя тоже ) Что Ростов молодцы, ясно всей стране и без личностей, находящихся в исполкоме не понятно по каким причинам. Если кто такие причины знает, могу забрать слова назад ))
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Nevsky_RU
1489783292
"Наши спортсмены пока не готовы к таким нагрузкам, как три игры в неделю." - а когда будут готовы, в каком столетии? Вся гейропа готова, хоть северная, хоть южная. А наши пока не готовы, из года в год, при самом большом времени на подготовку из всех лиг. И кто такие "наши" - больше половины легионеры...
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Таганский
1489789863
«Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову».. Хочется - скажи..
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арейская
1489795630
Тебе хотелось бы, а мы уже говорим, С П А С И Б О тебе "Ростов", порадовал, подал надежду, что и наши что-то, да значат
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