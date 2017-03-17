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    Депутат Госдумы: «Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову»

    Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев подвел итоги выступления российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Отдельно Лебедев отметил успех «Ростова», который набрал для России 15 очков в копилку рейтинга коэффициентов УЕФА.

    «Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову», который принес самое большое количество очков в копилку нашей страны в рейтинге коэффициентов УЕФА. Ростовчане порадовали прекрасными и достойными выступлениями в своем первом еврокубковом сезоне.

    У «Краснодара» было значительно больше шансов пройти в следующую стадию Лиги Европы, чем у «Ростова», все-таки «Сельта» — это не «МЮ». Ребята могли отыграться, но, к сожалению, испанцы были лучше подготовлены физически. Видимо, краснодарцы немного устали: сначала у них был выездной матч с «Сельтой», а потом с «Локомотивом». Наши спортсмены пока не готовы к таким нагрузкам, как три игры в неделю.

    Больше ожиданий было от «Зенита», но в целом считаю, что все клубы выступили достаточно хорошо», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2017 18:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 марта 2017, 03:07

      Тебе хотелось бы, а мы уже говорим, С П А С И Б О тебе "Ростов", порадовал, подал надежду, что и наши что-то, да значат

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 марта 2017, 01:31

      «Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову»..
      Хочется - скажи..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 17 марта 2017, 23:41

      "Наши спортсмены пока не готовы к таким нагрузкам, как три игры в неделю." - а когда будут готовы, в каком столетии? Вся гейропа готова, хоть северная, хоть южная. А наши пока не готовы, из года в год, при самом большом времени на подготовку из всех лиг. И кто такие "наши" - больше половины легионеры...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Nevsky_RU 18 марта 2017, 00:41

      Ты не сравнивай скамейку Зенита и Ростова...Ростов поехал в Манчестер имея 3 игрока в запасе, а у Зенита-2 состава...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > zico2205 18 марта 2017, 20:03

      А я их сравнивал?))
      Это был камень скорее в огород Краснодара. Да и не только. Слишком часто тренеры отечественных клубов сетуют на усталость игроков, на их неготовность к нагрузкам. И после международных игр, и после игр внутреннего чемпа. Сыграют одну неделю в режиме через два дня на третий, всё ёптить, весь состав при смерти.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 марта 2017, 23:01

      "подвел итоги..." ахах ) мнит из себя тоже ) Что Ростов молодцы, ясно всей стране и без личностей, находящихся в исполкоме не понятно по каким причинам. Если кто такие причины знает, могу забрать слова назад ))

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 марта 2017, 20:51

      Вместо пустых слов , лучше бы обязали крупную нефтяную компанию или например Сбербанк взять под крыло Ростов...

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 марта 2017, 20:25

      1. Ростов - 15
      2. Зенит - 12
      3. Краснодар - 11,5
      4. ЦСКА - 7
      5. Спартак 0,5

      Молодцы!!!

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      Рейтинг: +176

      gencha19 17 марта 2017, 19:36

      Спасибо Вам за ваши труды на благо нашему футболу.

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 17 марта 2017, 19:36



      Игру российского клуба прокомментировал глава РФС, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко: он также назвал её достойной и пообещал содействие решению финансовых проблем клуба.



      Надеюсь это правда.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Yurok161 17 марта 2017, 20:52

      Юрок, Мудищенко- это пустомеля...Даже не надейся...

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > zico2205 17 марта 2017, 22:01

      Да знаю.А вдруг?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 марта 2017, 19:12

      так помогите Ростову деньгой ! страну достойно представляли ,а долги остались...

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > 84aivengo 18 марта 2017, 01:08

      Как только налоги с 18 миллионов получат, сразу же помогут, да )

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 марта 2017, 19:10

      Не все хорошо!!!

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