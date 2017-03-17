Депутат Госдумы: «Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову»

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев подвел итоги выступления российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Отдельно Лебедев отметил успех «Ростова», который набрал для России 15 очков в копилку рейтинга коэффициентов УЕФА.

«Хотелось бы сказать большое спасибо «Ростову», который принес самое большое количество очков в копилку нашей страны в рейтинге коэффициентов УЕФА. Ростовчане порадовали прекрасными и достойными выступлениями в своем первом еврокубковом сезоне.

У «Краснодара» было значительно больше шансов пройти в следующую стадию Лиги Европы, чем у «Ростова», все-таки «Сельта» — это не «МЮ». Ребята могли отыграться, но, к сожалению, испанцы были лучше подготовлены физически. Видимо, краснодарцы немного устали: сначала у них был выездной матч с «Сельтой», а потом с «Локомотивом». Наши спортсмены пока не готовы к таким нагрузкам, как три игры в неделю.

Больше ожиданий было от «Зенита», но в целом считаю, что все клубы выступили достаточно хорошо», — сказал Лебедев.