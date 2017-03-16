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    Нобоа, Полоз и Азмун выйдут с первых минут в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова»

    Известны стартовые составы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы.

    «Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян, Препилицэ, Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Байи, Рохо, Блинд, Погба, Эррера, Мата, Мхитарян, Ибрагимович.

    Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    16.03.2017 22:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +592

      spaike 16 марта 2017, 23:08

      Удачи Ростову! Без Калачева и Гацкана будет сложно, но я верю что Ростов сможет пройти МЮ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 марта 2017, 23:05

      Быстро их Манки купили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 16 марта 2017, 23:03

      Нобоа, Полоз и Азмун против Ростова? 14 против 8 будут играть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 марта 2017, 22:57

      И что это за заголовок? Нобоа, Полоз и Азмун уже игроки МЮ?

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 16 марта 2017, 22:44

      Без Гацкана и Калачева шансов практически ноль(

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 16 марта 2017, 22:35

      Бараш на фланге...Очково как-то.

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Yurok161 16 марта 2017, 22:42

      И я того же мнения

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Бмв525 16 марта 2017, 22:54

      Тереньтьев конечно лучше смотрится на фланге,но в центр некого поставить (

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      Рейтинг: +76

      !77 > Yurok161 16 марта 2017, 23:05

      Терентьев итак на фланге, Кудряшов центр

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 марта 2017, 22:32

      Ростов уже против себя играет, докидались шапками, УЖАС!!!

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 16 марта 2017, 22:26

      Выйдут против "Ростова?"-Дoлбoёбы писаки.

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Тяп-Ляп. 16 марта 2017, 22:34

      Отдай этим писакам свой ник.Он им больше подойдет ))

      0
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