Нобоа, Полоз и Азмун выйдут с первых минут в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова»

Удачи Ростову! Без Калачева и Гацкана будет сложно, но я верю что Ростов сможет пройти МЮ.
Известны стартовые составы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы.
«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян, Препилицэ, Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Байи, Рохо, Блинд, Погба, Эррера, Мата, Мхитарян, Ибрагимович.
Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
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