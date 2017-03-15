Главный тренер «Сельты» назвал игру против «Краснодара» матчем жизни и смерти

Если у них такой настрой, то Краснодара песня, считайте, спета. Очень удивлюсь, если наши пройдут дальше. Надо было у них на поле ничью удерживать. В этом сезоне, похоже, в ЛЕ дальше мы не пройдем. Сейчас уже поздно что-то менять, но тренера, тренера нужно подыскивать!
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара». Напомним, первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.
«Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти. Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах», – сказал специалист.
Встреча состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.