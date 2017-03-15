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    Главный тренер «Сельты» назвал игру против «Краснодара» матчем жизни и смерти

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара». Напомним, первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

    «Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти. Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах», – сказал специалист.

    Встреча состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 19:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 марта 2017, 20:07

      Если у них такой настрой, то Краснодара песня, считайте, спета. Очень удивлюсь, если наши пройдут дальше. Надо было у них на поле ничью удерживать. В этом сезоне, похоже, в ЛЕ дальше мы не пройдем. Сейчас уже поздно что-то менять, но тренера, тренера нужно подыскивать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 19:57

      Вперёд Краснодар !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 марта 2017, 19:40

      Надеюсь игроки Сельты вернутся из Краснодара с улыбками на лицах...но причиной этих улыбок будет не спортивный результат)))))))))ахихахохиха

      2
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 15 марта 2017, 19:21

      краснодар оставит вас за бортом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 15 марта 2017, 19:15

      А мы надеемся, что улыбаться будет Краснодар!!!

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