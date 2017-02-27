Голубев: «Ростов» решил еврокубковую задачу на сезон»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает выполненной задачу «Ростова» в Лиге Европы. При этом он подчеркнул, что при сохранении должной динамики и настроя желто-синие имеют возможность дойти до наиболее поздних стадий турнира.

«У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон – сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко», – сказал Голубев.

Напомним, ростовчане вышли в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв в 1/16 в двухматчевом противостоянии пражскую «Спарту» (4:0; 1:1). Теперь им предстоит помериться силами с «Манчестер Юнайтед».