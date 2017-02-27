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Голубев: «Ростов» решил еврокубковую задачу на сезон»

27 февраля 2017, 12:40
4

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает выполненной задачу «Ростова» в Лиге Европы. При этом он подчеркнул, что при сохранении должной динамики и настроя желто-синие имеют возможность дойти до наиболее поздних стадий турнира.

«У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон – сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко», – сказал Голубев.

Напомним, ростовчане вышли в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв в 1/16 в двухматчевом противостоянии пражскую «Спарту» (4:0; 1:1). Теперь им предстоит помериться силами с «Манчестер Юнайтед».

Источник: ТАСС
Лига Европы Ростов
Комментарии (4)
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ALeX-161-rus
1488191999
Задача 3 место,не ниже в чемпе.
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spaike
1488194353
Думаю что Ростову по силам пройти дальше в ЛЕ и игроки это докажут своей игрой, но если даже команда не пройдет дальше это не будет трагедией, так как уже показали свой класс, а после вылета смогут сосредоточится на борьбе в ЧР.
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den161
1488195866
В любом случае, как бы ни сложились матчи с МЮ, ростовские МУЖИКИ заслуживают огромного уважения и благодарности миллионов болельщиков. Мяч, как говорится, круглый, а поле квадратное... посмотрим
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FanatSerj
1488196022
хоть у кого то реальное видение ситуации. А то уже на МАТЧ ТВ один идиот сказал, что состав у Ростова сильнее чем у МЮ, уже совсем вокруг йопнулись. То что делает Ростов лучше воспринимать как ЧУДО так как это оно и есть. А то люди уже начинают это воспринимать как данность и само разумеющееся. Конечно хочется, чтобы это длилось бесконечно, а не как у Лестера.
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