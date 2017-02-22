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    Кержаков верит, что «Зенит» может когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит, что его клуб когда-нибудь сможет одержать победу в Лиге чемпионов.

    «Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов. Мы все в это верим. Я надеюсь, что это будет в ближайшее время.

    Сейчас самое главное – выиграть в четверг, чтобы пройти дальше в Лиге Европы», – сказал Кержаков.

    В текущем розыгрыше Лиги Европы «Зенит» в первом матче 1/16 финала уступил на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.02.2017 10:07
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 23 февраля 2017, 11:54

      Верить то можно , но увы не уверен что сбудется . Уровень футбола в стране не даёт надежду а скупать игроков не подходящих сильнейшим клубам Европы это не выход и не поможет осуществить мечту .

      0
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      Рейтинг: +11473

      alex1951 22 февраля 2017, 22:56

      Сказочнику Кержакову.
      Может быть,когда нибудь,с кем нибудь,как нибудь......

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 22 февраля 2017, 22:04

      Можно мечтать... А пока надо хоть что-то забить Андерлехту... Удачи, конечно!... Зарядим нашу зенитку, и ка-ак шарахнем - "Бу-га-га!!!" Хи.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 22 февраля 2017, 16:53

      в настоящее время об этом даже думать не надо -если Евро не можем взять какой разговор

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 22 февраля 2017, 16:51

      Это верно - главное когда через год - 5 - 10 - 50 - и так далее

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 22 февраля 2017, 13:40

      Санек многие этого хотят.Но надо быть реалистом.Зенит один раз выстрелил в кубке УЕФА,за что ему низкий поклон.Но очень с трудом верится что вы и это повторите.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 февраля 2017, 13:09

      ЛЧ могло бы выиграть следующее поколение игроков, которого не будет.
      В наших командах погоду делают леги. А нашим немногим игрокам, которые хоть что то умеют, сносит крышу от больших денег. Они перестают биться на поле и просто отбывают номер.
      И на фоне этого ведут разговоры об отмене лимита. Это безумие.
      Лимит надо ужесточить до 2--3 легов в команде. Остальные должны быть свои воспитанники. Иначе мы потеряем сорную, а с ней и наш футбол. Интерес к нему падает. Немногие команды могут соответствовать уровню РФПЛ в финансовом отношении.

      3
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      Рейтинг: +63

      barca9651 > Zeff 22 февраля 2017, 16:46

      ты глупый, какой лимит? из за этого лимита наши "футболисты" получают 100% попадание в стартовый состав. Зачем им тогда напрягаться вообще?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > barca9651 22 февраля 2017, 18:26

      Сам ты глупый. Если отменить лимит, то наших игроков мы вообще не увидим. Закроются футбольные школы по всей стране. А зачем они? Африка, Ю. Америка это большой рынок игроков. И китайцев ешё увидим. И будут бегать негроазиаты на наших стадионах. Я уже и за Зенит особо не переживаю, как раньше.

      Ни одного питерского игрока, а российские сплошное недоразумение Лодыгин, Шатов, Кокорин,

      Дзюба.


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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 12:52

      Если судить по комментариям,в выход верит один Кержаков.В победу мы верим,а с выходом сложно.Наше поле цыгану подходит? у него на все случаи отмазки готовы? Удачи зенитчикам!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 февраля 2017, 12:51

      Так Керж и в то,что он еще нужен Зениту,до сих пор верит.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 февраля 2017, 12:34

      Вот ты фантазер

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Михас007 22 февраля 2017, 12:56

      Ключевое слово,КОГДА НИБУДЬ!

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