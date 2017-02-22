Кержаков верит, что «Зенит» может когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит, что его клуб когда-нибудь сможет одержать победу в Лиге чемпионов.

«Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов. Мы все в это верим. Я надеюсь, что это будет в ближайшее время.

Сейчас самое главное – выиграть в четверг, чтобы пройти дальше в Лиге Европы», – сказал Кержаков.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Зенит» в первом матче 1/16 финала уступил на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2.