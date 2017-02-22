Кержаков верит, что «Зенит» может когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов

Верить то можно , но увы не уверен что сбудется . Уровень футбола в стране не даёт надежду а скупать игроков не подходящих сильнейшим клубам Европы это не выход и не поможет осуществить мечту .
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит, что его клуб когда-нибудь сможет одержать победу в Лиге чемпионов.
«Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов. Мы все в это верим. Я надеюсь, что это будет в ближайшее время.
Сейчас самое главное – выиграть в четверг, чтобы пройти дальше в Лиге Европы», – сказал Кержаков.
В текущем розыгрыше Лиги Европы «Зенит» в первом матче 1/16 финала уступил на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2.