Победы «Краснодара» и «Ростова» вывели Россию на шестое место в рейтинге УЕФА

Победы «Ростова» над «Спартой» (4:0) и «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) позволили России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, Россия расположилась на шестом месте, позволяющем заявить в сезоне-2018/19 три клуба в Лигу чемпионов и еще столько же – в Лигу Европы.

Суммарный коэффициент россиян составляет 49,532. Занимающая теперь седьмую позицию Португалия имеет в активе 49,332 балла.