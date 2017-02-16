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    Победы «Краснодара» и «Ростова» вывели Россию на шестое место в рейтинге УЕФА

    Победы «Ростова» над «Спартой» (4:0) и «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) позволили России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, Россия расположилась на шестом месте, позволяющем заявить в сезоне-2018/19 три клуба в Лигу чемпионов и еще столько же – в Лигу Европы.

    Суммарный коэффициент россиян составляет 49,532. Занимающая теперь седьмую позицию Португалия имеет в активе 49,332 балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 23:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 февраля 2017, 11:42

      Порто с Юве играть.Будет очень сложно их пройти!Ставлю на Ювентус.Думаю и Боруссия.Д в ответном с Бенфикой вопрос решит.Шансы остаться на шестом - отличные!Ростов уже прошёл,но очки нужно набирать - надеюсь не расслабятся.Краснодар не смог забить больше и преимущество зыбкое.Надежда на улучшение формы и на что Смолов не будет запарывать момент когда надо отдать на выход один на один,вспомнит о команде.Зенит когда выигрывал лигу попадал в такое же положение,но выходил с честью!Надеюсь на это!

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 17 февраля 2017, 10:48

      Порадовали южане!!! ЗА Россию!

      -1
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 17 февраля 2017, 01:23

      Ростовчане удивили и порадовали! Краснодар - смогли выстоять! Один Зенит показал безвольную игру....Если игрой можно назвать отбывание на поле.....Разочарована!!!!

      4
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 17 февраля 2017, 01:18

      Очень рад за Ростов и Краснодар! Так держать! Зенит огорчил! Судя по товарищеским матчам - Зениту ничего не светит. Будем надеяться, что к ответному матчу что-то изменится!

      3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 17 февраля 2017, 00:29

      Тоже неплохо, прям радуют сегодня

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 17 февраля 2017, 00:07

      Порту не играл еще.

      2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > super.zenitchik 17 февраля 2017, 00:14

      Ну и шо????
      На следующей неделе в ЛЕ ответки!!!

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 17 февраля 2017, 00:07

      Надеюсь Зенит поднажмет во втором тайме и сыграет хотя бы вничью. Тогда будет хорошо.

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > spaike 17 февраля 2017, 00:12

      Вся надежда на второй тайм,если сил хватит.ГЛАЗА НЕ ГОРЯТ!!!

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      Рейтинг: +175

      Freux 17 февраля 2017, 00:04

      молодцы

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 февраля 2017, 00:03

      Зенит пока подводит только((

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2017, 23:58

      Правильным путём идём,товарищи!!!)))))))))))

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