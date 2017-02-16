Победы «Краснодара» и «Ростова» вывели Россию на шестое место в рейтинге УЕФА

Порто с Юве играть.Будет очень сложно их пройти!Ставлю на Ювентус.Думаю и Боруссия.Д в ответном с Бенфикой вопрос решит.Шансы остаться на шестом - отличные!Ростов уже прошёл,но очки нужно набирать - надеюсь не расслабятся.Краснодар не смог забить больше и преимущество зыбкое.Надежда на улучшение формы и на что Смолов не будет запарывать момент когда надо отдать на выход один на один,вспомнит о команде.Зенит когда выигрывал лигу попадал в такое же положение,но выходил с честью!Надеюсь на это!
Победы «Ростова» над «Спартой» (4:0) и «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) позволили России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, Россия расположилась на шестом месте, позволяющем заявить в сезоне-2018/19 три клуба в Лигу чемпионов и еще столько же – в Лигу Европы.
Суммарный коэффициент россиян составляет 49,532. Занимающая теперь седьмую позицию Португалия имеет в активе 49,332 балла.