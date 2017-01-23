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    Бикфалви стал игроком «Урала»

    Бывший полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви пополнил состав «Урала».

    Соглашение с румынским футболистом оформлено по схеме «2,5+1».

    В текущем сезоне Бикфалви провел за томичей 15 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Накануне сообщалось, что 28-летний игрок не полетит с «Томью» на первый зимний сбор в Турцию.

    В услугах румына также были заинтересованы «Уфа», «Оренбург» и «Кайрат».

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Урал»

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    23.01.2017 13:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 января 2017, 14:30

      Хороший выбор. Точно поможет команде. Наконец-то в Урале вновь будет игрок который может забивать со штрафных и не только.

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