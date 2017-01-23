Бикфалви стал игроком «Урала»

Хороший выбор. Точно поможет команде. Наконец-то в Урале вновь будет игрок который может забивать со штрафных и не только.
Бывший полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви пополнил состав «Урала».
Соглашение с румынским футболистом оформлено по схеме «2,5+1».
В текущем сезоне Бикфалви провел за томичей 15 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Накануне сообщалось, что 28-летний игрок не полетит с «Томью» на первый зимний сбор в Турцию.
В услугах румына также были заинтересованы «Уфа», «Оренбург» и «Кайрат».
Таблица зимних трансферов РФПЛ