Бикфалви стал игроком «Урала»

Бывший полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви пополнил состав «Урала».

Соглашение с румынским футболистом оформлено по схеме «2,5+1».

В текущем сезоне Бикфалви провел за томичей 15 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Накануне сообщалось, что 28-летний игрок не полетит с «Томью» на первый зимний сбор в Турцию.

В услугах румына также были заинтересованы «Уфа», «Оренбург» и «Кайрат».

Таблица зимних трансферов РФПЛ