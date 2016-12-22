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    Уткин: «Эмери – деревня. У него не получается работать в больших клубах»

    Телекомментатор Василий Уткин скептически смотрит на шансы Унаи Эмери проявить себя в «ПСЖ». По мнению журналиста, испанский специалист не способен работать с большими клубами.

    «Я стал говорить об Эмери, когда он еще работал в «Альмерии». У него не получается работать в больших клубах, потому что он деревня. Испанец – провинциальный человек. Унаи не может даже жить в Париже. Эмери – король провинциальных команд. Он только недавно понял, что куртку, которая короче пиджака, носить не стоит. Такого тренера не будут серьезно воспринимать в клубе», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    22.12.2016 13:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 22 декабря 2016, 17:35

      Уткин ты птица, хотя нет свинья тупая

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 22 декабря 2016, 17:26

      Пиздеть - не мешки ворочать. Эмери в ем уже и не один раз все доказал на деле, кто он и что он. А Уткин что сделал?

      2
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      Рейтинг: +128

      shmag 22 декабря 2016, 15:45

      как и сам Утка...не может он работать на больших каналах-деревня

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 декабря 2016, 15:04

      Что-то Уткин сегодня разпиз*елся.

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 22 декабря 2016, 14:17

      Типо спартак большой клуб, а Севилья, так херня какая-то типо уралана??!! Насмешил)

      3
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 22 декабря 2016, 13:59

      Уткин если ты читаешь это то знай,таких жиробасов как ты во многих странах даже за людей не считают,если ты не можешь за собой следить,то ты ни чего значет не можешь...а у Эмери все получится,он уже ни раз доказывал.

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz 22 декабря 2016, 13:44

      Хоть я и не люблю хряка, а к Эмери отношусь норм, но стоит признать - это было смешно))

      -3
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