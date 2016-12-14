Акинфеев: «Гончаренко? Это хорошее назначение»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко.

«Думаю, не только я, но и все ребята восприняли это нормально. Мы понимали, что если что-то случится, то события развернутся именно таким образом. Виктор Михайлович трудился в нашем штабе, стал чемпионом России, до этого успешно тренировал БАТЭ, достаточно продуктивно работал в «Кубани», «Урале» и «Уфе».

Пусть и не в самых топовых командах, пусть они на меня не обижаются, но все видели, как играли эти клубы при Гончаренко. И он сам признавался, что получил колоссальный опыт. Поэтому думаю, что это хорошее назначение. Но никто сейчас не может судить однозначно, все покажет только время.

Как оценивать работу тренера? Победами. Здесь все на поверхности», – считает Акинфеев.

Напомним, что Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, которой принял решение покинуть столичный клуб из-за усталости от работы.