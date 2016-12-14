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Акинфеев: «Гончаренко? Это хорошее назначение»

14 декабря 2016, 10:04
3

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко.

«Думаю, не только я, но и все ребята восприняли это нормально. Мы понимали, что если что-то случится, то события развернутся именно таким образом. Виктор Михайлович трудился в нашем штабе, стал чемпионом России, до этого успешно тренировал БАТЭ, достаточно продуктивно работал в «Кубани», «Урале» и «Уфе».

Пусть и не в самых топовых командах, пусть они на меня не обижаются, но все видели, как играли эти клубы при Гончаренко. И он сам признавался, что получил колоссальный опыт. Поэтому думаю, что это хорошее назначение. Но никто сейчас не может судить однозначно, все покажет только время.

Как оценивать работу тренера? Победами. Здесь все на поверхности», – считает Акинфеев.

Напомним, что Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, которой принял решение покинуть столичный клуб из-за усталости от работы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Zarandar_52
1481702007
Лучше судить по результату и не строить ложных надежд, чтобы потом не расстраиваться лишний раз.
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cska-62
1481704157
Соберитесь, ребята! Остался не круг первенства, а лишь 13 игр. И это при том, что два матча второго круга с аутсайдерами РФПЛ, да ещё и дома, сыграны, то есть важных встреч с сильными соперниками осталось больше! Гончаренко выстроит командную игру, в чём я нисколько не сомневаюсь, но на поле играть ВАМ, а не ему! Получится догнать "Спартак" или не получится, не знаю, но бороться нужно! Как там в старом анекдоте про слова вождя народов: "Попытка - нэ пэтка! Правда, Берия?".
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