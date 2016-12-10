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  • Источник: Смолов не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией»

Источник: Смолов не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией»

10 декабря 2016, 18:40
8

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией» о переходе в стан немецкого клуба, отмечает источник, близкий к ситуации. Напомним, ранее сообщалось, что немецкая команда заинтересована в услугах игрока. По информации источника, форвард имеет предложения от менхенгладбахской «Боруссии», «Кельна» и «Хоффенхайма».

По данным Transfermarkt, стоимость Смолова составляет 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Краснодар» в РФПЛ 10 матчей, в которых отметился 10-ю забитыми мячами.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Боруссия Д Смолов Федор
Комментарии (8)
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Shpion23
1481385216
Через час и это опровергнут?)
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Фан666
1481385380
То ведет, то не ведёт, но в Дотмунде точно не потянет, а вот Хоффенхайм ближе будет
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Garrincha58
1481387386
ромашка блин сейчас начнут любит не любит
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Gullit 76
1481387437
Не готов он,даже не к уровню Боруссии , а прежде всего к интенсивности чемпионата.Там в три раза больше пахать надо,а оно ему надо?Не уверен.
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Joko21
1481388927
Сейчас начнется психоз с этой новостью
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Алексей Гозиас
1481390185
Пора переходить в европу и опыта набраться перед ЧМ2018
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NapaS
1481395097
Смолов не ведет переговоров с дортмундской Боруссией, потому что дортмундская Боруссия не ведет переговоры со Смоловым.
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ильиных
1481450024
Смолов такой большой,а в сказки верит. Пока Смолов это уровень Краснодара,кому он нужен.
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