Источник: Смолов не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией» о переходе в стан немецкого клуба, отмечает источник, близкий к ситуации. Напомним, ранее сообщалось, что немецкая команда заинтересована в услугах игрока. По информации источника, форвард имеет предложения от менхенгладбахской «Боруссии», «Кельна» и «Хоффенхайма».

По данным Transfermarkt, стоимость Смолова составляет 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Краснодар» в РФПЛ 10 матчей, в которых отметился 10-ю забитыми мячами.