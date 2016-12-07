Симонян сравнил с подвигом выход «Ростова» в плей-офф Лиги Европы

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал выход «Ростова» в плей-офф Лиги Европы. Российский клуб занял третье место в группе в Лиге чемпионов, тем самым гарантировав себе участие в весенней части еврокубков.

«Поздравляю «Ростов» с историческим событием! Команда выполнила задачу, вышла в плей-офф Лиги Европы. Хочется от всей души поздравить Диму Кириченко и Курбана Бердыева, они проделали отличную работу. Мало кто ожидал, что «Ростов» удачно выступит в Лиге чемпионов, но команда подарила праздник своему городу и болельщикам. Это настоящие мужики, они совершили подвиг», – заявил Симонян.