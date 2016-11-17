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    В АПЛ неофициально начали тестировать видеоповторы

    Руководство английской Премьер-лиги рассматривает возможность внедрения видеоповторов в ближайших сезонах. Как сообщает источник, в АПЛ уже неофициально начали тестировать видеоповторы.

    Испытание технологии проводится по ходу матчей текущего сезона. Система была испробована на 12-ти играх чемпионата Англии. Экспертам удалось установить, что минимум два-четыре решения арбитра могли быть рассмотрены видеоассистентами.

    Отметим, что пока видеоассистенты не могут контактировать с главным арбитром матча, но в следующем сезоне это правило собираются отменить.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.11.2016 11:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 18 ноября 2016, 23:02

      Если завтра проиграет Арсенал МЮ из-за ошибки арбитра, не засчитавшего гол, то ты поменяешь своё мнение))
      Главное, чтобы не перебарщивали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 17 ноября 2016, 14:24

      Футбол умирает

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Dennis_Bergkamp 17 ноября 2016, 22:30

      Смотря как будет...Я,например,хоккей не люблю из-за вечных остановок

      0
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