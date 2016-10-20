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  • Шалимов: «Космос – это новый стадион «Краснодара», а не «Шальке-04»

Шалимов: «Космос – это новый стадион «Краснодара», а не «Шальке-04»

20 октября 2016, 22:50
12

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шальке-04» (0:1). Отметим, что данное поражение стало для российского клуба первым в нынешнем розыгрыше турнира.

«Тяжелейшая игра, как и ожидали. Начало было не таким, как мы готовили. Первые 12 минут неправильно провели тактически, были слабы на подборе, в простых ситуациях теряли мяч, проваливались в середине. Второй тайм провели неплохо. Доволен игрой защитников. Во втором тайме, когда у соперника был простор, не дали ничего создать. Жаль, не использовали моменты, хоть их и было не много. Это была первая игра на новом стадионе. Теперь мы адаптировались в смысле ощущений игроков на нем, все будет хорошо.

Раскачивать такую плотную оборону, как у «Шальке-04», сложно, нужно быстро играть низом. Во втором тайме это получалось чаще, перемещали мяч с фланга на фланг. Никакого жесткого прессинга со стороны «Шальке» не было, мы сами невнимательно играли в середине поля.

Космос – это наш новый стадион. А «Шальке-04» – это никакой не космос. Газон нам подходит. Сегодня поле в сравнении с матчем сборной был быстрее, и мы этого хотим, поскольку много играем низом. Думаю, с каждым матчем он будет становиться крепче и крепче», – сказал Шалимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Шальке-04 Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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gambler35
1476994077
Важные матчи на непривычном газоне не играют. Получилось-почти что в гостях. Косячище руководства!
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slavа0508
1476996186
Хороший стадион построили в Краснодаре,теперь нужна хорошая игра а пока её не видно
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marslond
1476997077
Шалимов прав. Шальке середняк Бундеслиги, а стадион-красавец.
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Krasnodar 123
1476999524
Что ты тут гонишь ЧУДАК! Игра безобразная с несколькими полу моментами! Скажи спасибо что в первом тайме три не залетело! Кому врем, сами себе? Играть надо с полной самоотдачей, а не сопли жевать на поле.Паса нет, скорости нет, точных ударов тоже нет.Зато есть большие зарплаты игроков и тренеров.ДАРМОЕДЫ!
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Йогурт Мэн
1477000657
Бомбардир, я опять не понимаю, как вы подбираете заголовки? Собираете слова из интервью во что-нибудь, что будет звучать?.. Шалимов сказал: "Космос – это наш новый стадион. А «Шальке-04» – это никакой не космос" а название статьи- Шалимов: «Космос – это новый стадион «Краснодара», а не «Шальке-04» да что ж с вами такое-то?
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alexis02lion
1477018660
Стадион и правда хороший. Шальке вообще главный провал сезона. Только в еврокубках пока что-то могут, в чемпионате всё до сих пор печально. Результативная игра с учётом проблем Шальке и не ожидалась. Победа заслуженна. Краснодар даже на 1 очко не наиграл. Будем смотреть ответку, может там будут более мотивированны и покажут достойную игру. И Шальке и правда не космос, в бундеслиге второй сезон космос это Герта и Кёльн, а тут ещё и Лейпциг внезапно к ним присоединился.
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BAIv
1477025319
Космос это когда нормальный тренер , а ты пока совсем не очень
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vgarakh
1477034164
Краснодар разочаровал, игры нет. Только в конце попытались, что-то сделать, да и и то немцы просто решили держать счет, хотя Шальке тоже средняя команда ни какого впечатления.
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Krasnodar 123
1477039295
Хорош КОСМОС вчера на матче центральный вход на 221 сектор БЫЛ ЗАКРЫТ! Людям приходилось пробираться через ряды вспыхнуло две драки в толпе . Стюарды объясняли что кто-то потерял ключ . Люди в перерыве стали возмущаться пришел еще один стюард номер 143 пытался ХАМИТЬ болельщикам .Потом вызвали умельцев слесарей которые за второй тайм, так двери и не открыли.Вот так они заботятся о безопасности людей! Вот такой КОСМОС кстати сектор самый дорогой из стандарта!
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