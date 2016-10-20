Шалимов: «Космос – это новый стадион «Краснодара», а не «Шальке-04»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шальке-04» (0:1). Отметим, что данное поражение стало для российского клуба первым в нынешнем розыгрыше турнира.

«Тяжелейшая игра, как и ожидали. Начало было не таким, как мы готовили. Первые 12 минут неправильно провели тактически, были слабы на подборе, в простых ситуациях теряли мяч, проваливались в середине. Второй тайм провели неплохо. Доволен игрой защитников. Во втором тайме, когда у соперника был простор, не дали ничего создать. Жаль, не использовали моменты, хоть их и было не много. Это была первая игра на новом стадионе. Теперь мы адаптировались в смысле ощущений игроков на нем, все будет хорошо.

Раскачивать такую плотную оборону, как у «Шальке-04», сложно, нужно быстро играть низом. Во втором тайме это получалось чаще, перемещали мяч с фланга на фланг. Никакого жесткого прессинга со стороны «Шальке» не было, мы сами невнимательно играли в середине поля.

Космос – это наш новый стадион. А «Шальке-04» – это никакой не космос. Газон нам подходит. Сегодня поле в сравнении с матчем сборной был быстрее, и мы этого хотим, поскольку много играем низом. Думаю, с каждым матчем он будет становиться крепче и крепче», – сказал Шалимов.