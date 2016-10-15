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  • Рейнгольд: «Даже без Промеса «Спартак» обязан разорвать «Ростов»

Рейнгольд: «Даже без Промеса «Спартак» обязан разорвать «Ростов»

15 октября 2016, 16:05
17

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд накануне матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» выразил мнение, что московский клуб, несмотря на травму лидера команды Квинси Промеса, должен одержать победу в данной встрече.

«Даже без Промеса «Спартак» обязан разорвать «Ростов». Есть Попов, Джано и Мельгарехо. Ничего страшного. Атакующая мощь команды пострадает совсем немного. Когда завершится матч, можете мне позвонить и сказать, что я – провидец.

Но я не провидец, я знаю, что «Ростов» в Москве будет играть от обороны. «Спартаку» надо играть так, как он играл с «Зенитом» – в атаку, не глядя на ворота. Игроков соперника надо прихватить персонально. Важно забить быстрый гол в ворота «Ростова», и игра дончан рассыплется.

«Спартак» должен хорошо понимать, что если он хочет стать чемпионом страны, нельзя «отпускать» дома такие команды, как «Ростов». Уверен, спартаковцы об этом знают. И Каррера им напомнит. Еще раз резюмирую, «Спартак» обязан разорвать «Ростов», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Промес Квинси Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1476538323
рейнгольд научился шутить )))))
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ilichkadr
1476538480
Рейнгольд опять отжигает............
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за ЦСКА с 1980г
1476538738
Рейнгольд,не пыхти..Могут ведь позвонить после матча и сказать что то другое. У спартака Жано говорите, Мельгарехо? И Попов ещё..А у Ростова типа и нет никого, ни Полоза,ни Азмуна..Один Джанаев в рамке,да Кириченко на лавке..Ну,ну..Взрослый вроде человек,а туда же: порвут,разорвут.. Пока Ростов рвёт,если судьи не мешают. Давайте отталкиваться от этого. А там посмотрим. Циплят по осени считают..
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Serjoga
1476538998
Маразм приблизился? Такие заявления в трезвом состоянии ни один эксперт не произнесет!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1476539089
ДЕД ЯВНО ПОГОРЯЧИЛСЯ....НЕ В ТОМ СОСТОЯНИИ ДЛЯ ЭТОГО РОСТОВ И СПАРТАК....НО ...ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ НАСТОЯЩЕГО СПАРТАКОВЦА
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kazak161
1476539205
Так и Ростов может разорвать Спартак в клочья!
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alll-1
1476540480
+1100
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sochi-2013
1476540633
Где номер телефона? Вот только оскорблять дедушку не надо!!!
Ответить
Nerlinger
1476543089
Ещё один умник-мараззматик объявился... ...0пу свиньи себе разорвут! а не Ростов
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Ris
1476546451
Бывает, к сожалению. Случается. Здоровья дедушке. А журналистам стоит дважды подумать, прежде чем брать интервью у больного человека.
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