Рейнгольд: «Даже без Промеса «Спартак» обязан разорвать «Ростов»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд накануне матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» выразил мнение, что московский клуб, несмотря на травму лидера команды Квинси Промеса, должен одержать победу в данной встрече.

«Даже без Промеса «Спартак» обязан разорвать «Ростов». Есть Попов, Джано и Мельгарехо. Ничего страшного. Атакующая мощь команды пострадает совсем немного. Когда завершится матч, можете мне позвонить и сказать, что я – провидец.

Но я не провидец, я знаю, что «Ростов» в Москве будет играть от обороны. «Спартаку» надо играть так, как он играл с «Зенитом» – в атаку, не глядя на ворота. Игроков соперника надо прихватить персонально. Важно забить быстрый гол в ворота «Ростова», и игра дончан рассыплется.

«Спартак» должен хорошо понимать, что если он хочет стать чемпионом страны, нельзя «отпускать» дома такие команды, как «Ростов». Уверен, спартаковцы об этом знают. И Каррера им напомнит. Еще раз резюмирую, «Спартак» обязан разорвать «Ростов», – сказал Рейнгольд.