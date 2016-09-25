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    Озил: «Многие так называемые эксперты списали нас после второго тура»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал результат матча шестого тура АПЛ против «Челси» (3:0).

    «Многие так называемые эксперты уже списали нас после второго тура. Но сезон в АПЛ длинный, и на сегодняшний день мы постоянно совершенствуемся от игры к игре.

    В первом тайме мы играли именно в тот футбол, в который хотим – настолько быстрые комбинации, что у оппонентов даже не возможности выполнить подкат.

    Кром того, мы доказали, что это не был единичный случай. Против «Базеля» мы сыграем так же.

    Если в среду фанаты поддержат нас так же, как сегодня, то это будут идеальные условия», – сказал Озил.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2016 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 сентября 2016, 11:48

      Второй гол вообще классный получился... В одно касание, молниеносно... Браво! Продолжаем в том же духе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 25 сентября 2016, 07:25

      это не вы хорошо играли это челси тупит по жёсткому, то же самое и с ливером!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 > talgatnurzhanov2006 25 сентября 2016, 07:45

      продолжайте в том же духе

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > talgatnurzhanov2006 25 сентября 2016, 11:22

      Предыдущие сезоны Конте строил игру от защиты (Ювентуса!). Теперь приходится от вот этих ...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 25 сентября 2016, 04:03

      в топку экспертов- вперед, Арсенал!

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