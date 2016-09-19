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    Трехлетний мальчик пройдет просмотр в «Манчестер Сити»

    Трехлетний мальчик по имени Джексон привлек внимание скаутов «Манчестер Сити».

    Сообщается, что селекционеры манкунианцев увидели видеоролик, в котором Джексон играет в футбол со своим старшим братом, после чего связались с мамой мальчика.

    «Они не заметили, что ему всего три года и что он играет в футбол только пять месяцев. Джексон играет, потому что хочет быть похожим на старшего брата. Его ждет просмотр в «Манчестер Сити». Я знаю, что для своего возраста он хорош, и надеюсь, что однажды он получит хорошее предложение», – сказала мама Джексона.

    Источник: Calciomercato

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    19.09.2016 20:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 20 сентября 2016, 07:45

      С моими сперматозойдоми заключите контракт, они очень активны :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 20 сентября 2016, 00:17

      бред

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2016, 22:17

      Забавно... Может теперь талантов будут вычислять по тому, насколько они быстро в годовалом возрасте ложку с кашей ко рту подносят? Мол отличная реакция, резкость на уровне... Подписываем!

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 19 сентября 2016, 22:06

      Подпишут контракт с окладом 5 млн. евро в год. К 18-ти годам заработает 75 млн. евро)) Это 5.415.750.000 рублей )))))

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 сентября 2016, 21:38

      Ну довай те теперь с новорождённым контракт подпишите

      1
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