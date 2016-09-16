Наставник «Хапоэля»: «Все, что мы запланировали, в матче с «Интером» сработало»

Наставник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Барак Бахар дал оценку игре своих подопечных в матче с миланским «Интером». Напомним, что встреча проходила в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы и завершилась выездной победой израильтян (2:0).

«Перед игрой я публично заявил, что мы готовы к «Интеру». Все, что мы запланировали, в этом матче сработало. Я очень доволен этим фантастическим результатом. «Интер» — великолепная команда, но мы заставили их сыграть плохо. Тем не менее миланцы остаются командой топ-уровня», — сказал он.