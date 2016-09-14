Лига чемпионов. «Байер» и ЦСКА сыграли вничью

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» и ЦСКА разошлись миром – 2:2. В начале матча Адмир Мехмеди и Хакан Чалханоглу по разу поразили ворота Игоря Акинфеева, но незадолго до перерыва Алан Дзагоев и Роман Еременко восстановили равновесие.

В этой группе также выступают «Тоттенхэм» и «Монако».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Байер (Германия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Мехмеди, 9; 2:0 – Чалханоглу, 15; 2:1 – Дзагоев, 37; 2:2 – Еременко, 39.

Байер: Лено, Венделл, Топрак, Та, Хенрикс, Бендер (Фолланд, 51), Кампль, Брандт, Мехмеди, Чалханоглу (Арангис, 46), Чичарито (Похьянпало, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Ионов (Миланов, 78), Траоре (Страндберг, 37).

Предупреждения: Венделл, 83; Хенрикс, 86 – нет.

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