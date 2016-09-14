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Лига чемпионов. «Байер» и ЦСКА сыграли вничью

14 сентября 2016, 23:34
45

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» и ЦСКА разошлись миром – 2:2. В начале матча Адмир Мехмеди и Хакан Чалханоглу по разу поразили ворота Игоря Акинфеева, но незадолго до перерыва Алан Дзагоев и Роман Еременко восстановили равновесие.

В этой группе также выступают «Тоттенхэм» и «Монако».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Байер (Германия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Мехмеди, 9; 2:0 – Чалханоглу, 15; 2:1 – Дзагоев, 37; 2:2 – Еременко, 39.

Байер: Лено, Венделл, Топрак, Та, Хенрикс, Бендер (Фолланд, 51), Кампль, Брандт, Мехмеди, Чалханоглу (Арангис, 46), Чичарито (Похьянпало, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Ионов (Миланов, 78), Траоре (Страндберг, 37).

Предупреждения: Венделл, 83; Хенрикс, 86 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Байер ЦСКА
Комментарии (45)
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Rzn_za_cska
1473885343
Молодцы
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bset
1473885348
Байер вновь не победил - это Гинер все купил
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bset
1473885419
Дальний лайнсман подсудил - это Гинер все купил
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473885843
Ну поздравляю армейцев после 2 0 думал переключит но верил почему и не пожелел
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_Kesh_Suntar_
1473886164
Гинер опять купил )
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Фан666
1473886709
Не победа конечно, но результат нормальный. В чём-то повезло конечно, в чём-то нет. Короче обе команды на ничью наиграли не более
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Mr_Murder
1473886901
поздравляю лошадок ,отличный результат!
Ответить
dimsok
1473887016
Прыг-скок, прыг-скок, получился мля отскок)))
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Дон Посей
1473888180
Без обид. Слов нет- ЦСКА-отличная команда, уважаемая в РФПЛ, ЛЧ и ЛЕ. - Спасибо ЦСКА за не просер! Наконец-то научились играть красиво в договорной еврофутбол. Отчень хотчется взглянуть на ответку!
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GeorgeXIII
1473889413
в москве продует цска
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