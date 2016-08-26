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  • Россия – на шестом месте рейтинга УЕФА после квалификации еврокубков

Россия – на шестом месте рейтинга УЕФА после квалификации еврокубков

26 августа 2016, 00:36
46

Россия расположилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА после завершения квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На данный момент в активе России коэффициент 44,332. На одно очко наша страна отстает от Франции и 0,5 опережает Португалию. Между этими странами в этом сезоне пойдет борьба за пятое и шестое место в таблице, которые дают право выставить в Лигу чемпионов три команды (две из них – с группового этапа).

Напомним, выступления в еврокубках продолжают четыре клуба. «Ростов» и ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов, «Зенит» и «Краснодар» – в Лиге Европы. У французов осталось пять команд, у португальцев – четыре.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

  1. Испания – 87,141
  2. Германия – 67,641
  3. Англия – 63,819
  4. Италия – 60,998
  5. Франция – 45,332
  6. Россия – 44,332
  7. Португалия – 43.832
  8. Украина – 38,633
  9. Бельгия – 32,800
  10. Турция – 32,200

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига чемпионов Ростов Зенит Краснодар ЦСКА
Комментарии (46)
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Денис Ростовский
1472161540
Радует, что португалы лишились еще одной команды. Теперь их столько же как и у России! Вперед ЦСКА, Ростов, Зенит, Краснодар!!! Давите
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GoldPlayFIFARus9
1472162227
Ещё бы и Спартак играл,если бы не их дурацкая привычка дальше Кипров не летать... Нормальный бы рейтинг словить могли((
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dsg43t
1472165921
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/c9dLk
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Zenit & MU
1472185650
Удачи всем нашим клубам в еврокубках!!!
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nik55
1472187662
а смысл -играть от этого лучше наши клубы не станут
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Garrincha58
1472191013
это не надолго главное хохлов не подпустить хотя наши и на такое способны
Ответить
ivanthebest
1472193011
Эх, жалко вчера Сент-Этьен не отъехал.... все предпосылки к этому были...
Ответить
roman230582
1472193925
Скорее всего на 6 месте останемся, спасибо Спартаку в первую очередь
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Mariner
1472207528
Вот так нах! ))) И это не смотря на то, что свинота специально гадит стране просерая своё место. В этом году они пошли ещё дальше и пытались не пустить в группу Ростов, разваливая команду. Не даром говорят, что Спартак - антинародная команда.
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chegaev88
1472215951
В следующем году у нас все шансы на пятое подняться. У французов хороший сезон сгорит.
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