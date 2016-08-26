Россия – на шестом месте рейтинга УЕФА после квалификации еврокубков

Россия расположилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА после завершения квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
На данный момент в активе России коэффициент 44,332. На одно очко наша страна отстает от Франции и 0,5 опережает Португалию. Между этими странами в этом сезоне пойдет борьба за пятое и шестое место в таблице, которые дают право выставить в Лигу чемпионов три команды (две из них – с группового этапа).
Напомним, выступления в еврокубках продолжают четыре клуба. «Ростов» и ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов, «Зенит» и «Краснодар» – в Лиге Европы. У французов осталось пять команд, у португальцев – четыре.
Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА
- Испания – 87,141
- Германия – 67,641
- Англия – 63,819
- Италия – 60,998
- Франция – 45,332
- Россия – 44,332
- Португалия – 43.832
- Украина – 38,633
- Бельгия – 32,800
- Турция – 32,200
Источник: Бомбардир.ру