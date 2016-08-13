Чемпионат Англии – на «Бомбардире»

Сегодня стартует один из самых интересных чемпионатов Европы – английская Премьер-лига.

Этот сезон будет особо зрелищным, ведь в Англию перебрались ведущие тренеры Европы: Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», Антонио Конте доверили «Челси». Плюс вернулся в знакомую стихию Жозе Моуринью, ставший главным тренером «МЮ».

Предлагаем вам ознакомиться с пятью сюжетами, за которыми вы точно будете следить в АПЛ. Также прочите занимательный текст о том, почему «Халл Сити» станет худшей командой в истории АПЛ. Обязательно зайдите на страницу календаря, а то пропустите какой-нибудь топовый поединок.

«МЮ», «Челси» и «Манчестер Сити» ударно провели летнее трансферное окно, подписав россыпь звезд. Отследить все переходы этого лета в АПЛ вам поможет наша трансферная таблица.

И не забывайте делать ставки в нашем Конкурсе прогнозов, где вы сможете принять участие в борьбе за призы.

«Халл Сити» – «Лестер». Сделать ставку

«Бернли» – «Суонси». Сделать ставку

«Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич». Сделать ставку

«Эвертон» – «Тоттенхэм». Сделать ставку

«Мидлсбро» – «Сток Сити». Сделать ставку

«Саутгемптон» – «Уотфорд». Сделать ставку

«Манчестер Сити» – «Сандерленд». Сделать ставку