Бош: «Ростов» – неизвестный для меня клуб, но он занял второе место в РФПЛ»

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал результаты жеребьевки четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Ростовом».

«Ростов» – неизвестный для меня клуб. Но мы знаем, что они заняли второе место в прошлом сезоне чемпионата России. А еще они прошли «Андерлехт» в предыдущем раунде.

Конечно, «Ростов» является более привлекательным соперником, чем «Монако» или «Рома», но это не значит, что они хуже. Второе место в чемпионате России – большое достижение, ведь им предстояло конкурировать с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком», – сказал Бош.