Колосков: «УЕФА не обратит внимание на призывы отстранить Россию от еврокубков»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о материале из английской газеты The Independent, которая призвала УЕФА исключить российские клубы из розыгрыша еврокубков.

«УЕФА даже не обратит внимания на эту статью, так как организация принимает во внимание только официальную информацию от WADA и своих допинг-офицеров. Статья The Independent – полнейшая чушь, так как недавно УЕФА брал допинг-пробы у основного состава «Ростова», все они оказались отрицательными. У футболистов сборной России постоянно брали пробы на чемпионате Европы, и все они также оказались отрицательными. В отношении российского футбола не то что санкций, а подозрений нет.

Англичане верны своей политике – нагнетать страсти из ничего. На фоне легкоатлетических проблем у них появилась возможность поднять тему допинга в российском футболе вместо того, чтобы проявить солидарность. Подобные информационные вбросы не красят журналистов», – отметил Колосков.