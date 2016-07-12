Билялетдинов: «Похоже, что в «Рубине» обслуживающий персонал определяет, кому играть, а кому нет»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию в казанском клубе. Напомним, 11 игроков, в числе которых и сын специалиста – Динияр, – не допускались к командным тренировкам под руководством нового наставника Хави Грасии, после чего футболисты обратились с жалобой к руководству.

«Я в данном случае на стороне ребят. И не только потому, что в этой компании оказался мой сын Динияр. Должна быть нормальная, здоровая конкуренция. А тут, получается, футболистов не допускают до нормального тренировочного процесса, по большому счету выдавливают. Как-то это нехорошо пахнет. Сразу вспоминается история Олега Самсонова в «Краснодаре»… Здесь она просто приобрела массовый характер.

«Рубин» заявил, что футболисты проиграли конкуренцию? Я в это не верю. Хотя бы потому что пришел главный тренер, который должен всех посмотреть в деле. Как можно говорить о проигранной конкуренции и заставлять ребят бегать по кругу, если ты их не видел на тренировках? У меня складывается впечатление, что в «Рубине» порой конкурентоспособность группы футболистов определяют администратор, массажист, врач, но только не главный тренер. Люди, которые не знают, как по мячу бить, зато решают, кто едет на сбор, а кто не едет. Ну почему не дать шанс молодому Соболеву, только недавно восстановившемуся после тяжелейшей травмы? А Батову? Шарипову, Муллину? Это же молодые ребята, как можно их «закапывать»?! Причем делает это не главный тренер, а те персонажи, которых я упомянул.

В курсе ли главный тренер о том, что произошло? Не знаю. Возможно, ему как-то не так преподнесли информацию. Доподлинно мне не известно. Но ребят необоснованно ставят в заведомо несправедливые условия. У меня тоже были разногласия с Вакасо и Карлосом Эдуардо, но через какое-то время я их возвращал в состав. Отстранял их от основы за дело – Вакасо за травму, нанесенную Набиуллину, а Карлоса за пренебрежение к партнерам по команде. Еще я перевел во второй состав Девича, Бурлака в итоге отпустил в аренду. Но они не бегали по кругу, а имели возможность полноценно тренироваться. Девича и Бурлака я брал на сборы в Германию. Самое важное, что я объяснял причины своих решений, не допускал двойных стандартов.

А в данном случае, видимо, в команду завели касту неприкасаемых, своих игроков. Именно завели игроков, которые изначально выиграли уже конкретную борьбу. Вот это печально», – сказал Билялетдинов.