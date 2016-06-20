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    «Арсенал» намерен приобрести у «МЮ» Блинда

    Лондонский «Арсенал» намерен в летнее трансферное окно приобрести голландского легионера «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинда. Футболист, скорее всего, покинет свой нынешний клуб, так как новый рулевой манкунианцев Жозе Моуринью не рассматривает Блинда в роли игрока основного состава. Переговоры по возможному трансферу защитника должны начаться в ближайшее время.

    Напомним, Блинд появился в составе «Манчестер Юнайтед» по настоятельному требованию бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гаалу. В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 56 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.06.2016 13:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 03:58

      Берите не пожалеете.Ну Маура взять это что то с чем то....Лет 20 болел за М.Ю.Теперь не знаю что делать?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 июня 2016, 16:15

      Мне нравилось как он играл.

      1
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 20 июня 2016, 14:06

      Неплохой вариант как для игрока, так и для клуба.

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