«Боруссия» Д заинтересована в приобретении Акинфеева

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вызвал интерес со стороны дортмундской «Боруссии». По информации «Faz», в услугах россиянина лично заинтересован главный тренер «шмелей» Томас Тухель, который следил за игроком на матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии (1:1).

По данным Transfermarkt, стоимость Акинфеева составляет 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых пропустил 25 голов.

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