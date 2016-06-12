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«Боруссия» Д заинтересована в приобретении Акинфеева

12 июня 2016, 14:08
37

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вызвал интерес со стороны дортмундской «Боруссии». По информации «Faz», в услугах россиянина лично заинтересован главный тренер «шмелей» Томас Тухель, который следил за игроком на матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии (1:1).

По данным Transfermarkt, стоимость Акинфеева составляет 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых пропустил 25 голов.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Боруссия Д Акинфеев Игорь
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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-SHERLS
1465729951
Пару матчей и она разочаруется!
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Essence
1465733553
Чего вы удивляетесь!?Опытный и уверенный кипер,который ошибается,как и многие,да,он не нойер,но он качественный кипер!
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Rus_Football Na_DNE
1465733696
Ахахахахах Отстоял один матч нормально, уже Боруссия заинтересована
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Beim
1465733774
Да никто не будет интересоваться по одному сыграно матчу, утка конечно, так можно написать ман сити заинтересован в нападающим березуцком
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meiram
1465735970
Желаю удачи Акинфееву в его карьере!
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Fju-2
1465737925
Акинфеев без пары центральных защитников (Игнашевича и В. Березуцкого) - деньги на ветер. Если уж покупать, то сразу троих.
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СЛАВА 81
1465739017
Уверен , никуда не уйдет. Потому что кишка тонка.
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Garrincha58
1465743953
во первых никто его не хочет и никуда он от юбки жены не уйдет
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VReDNiY
1465745404
Ахаха. Ну смешно. Ей богу. Бюрки променять на эту дурявую херотень. Бред. Хотя Бюрки нелучше. Откуда шлак такой.
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Tri
1465747167
Источник: Бомбардир.ру . Выдают желаемое за действительное, или просто пошутили.
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