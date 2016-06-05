«Саутгемптон» рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера

Руководство «Саутгемптона» рассматривает наставника «Севильи» Унаи Эмери в качестве одного из кандидатов на замену Рональду Куману. Напомним, что голландский специалист близок к подписанию соглашения с «Эвертоном», несмотря на довольно выгодное финансовое предложение «ирисок» о продлении контракта.

Также в число претендентов на освобождающееся кресло главного тренера «Саутгемптона» входит наставник «Борнмута» Эдди Хоу.

Напомним, в прошедшем сезоне Эмери выиграл с «рохибланкос» третью подряд Лигу Европы, а в Примере финишировал на седьмом месте.