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  • «Севилья» Эмери выиграла Лигу Европы три раза подряд, Клопп проиграл пять последних финалов

«Севилья» Эмери выиграла Лигу Европы три раза подряд, Клопп проиграл пять последних финалов

18 мая 2016, 23:52
30

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Таким образом, подопечные Унаи Эмери стали первой командой, которой удалось выиграть Кубок УЕФА и Лигу Европы три раза подряд. Одержать две кряду победы в одном из этих турниров ранее удавалось двум командам – той же «Севилье» в 2006 и 2007 годах и «Реалу» в 1985 и 1986. Сам наставник севильцев стал первым тренером, выигравшим трижды подряд один еврокубок.

Отметим также, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проиграл пять последних финальных матчей со своими командами. Дортмундская «Боруссия» под его руководством уступила в решающем матче Лиги чемпионов и дважды проиграла в финале Кубка Германии, а «Ливерпуль» потерпел поражения в финалах Кубка английской лиги и Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ливерпуль Севилья Клопп Юрген
Комментарии (30)
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ДМИТРИЙ202020
1463604887
спасибо судье!за победу севильи. отвратительное судейство
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Pizarro
1463605204
Смотрите кто не верил и кто не разглядел!!!! Федун кусает локти, Дзюба обалдел!!!! Не все решают бабки, газ и нефть - пардон!!! КРАСАВЧИК - "ТРЕНЕРИЩЕ", "СЕВИЛЬЯ" -ЧЕМПИОН!!!
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exreporter
1463605212
тем больше пищи размышлений о "Спартаке" )
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Antoha46
1463605364
да нормальный судья,ничего из ряда вон выходящего!всё по делу,Ливерпуль ничего не показал для победы,а ещё мне кажется Севилья не играла на пределе...
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BURNIK
1463605540
Судье конечно минимум один пенальти надо было ставить,но второй тайм Ливерпуля-это тихий ужас!!!
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narkozanos
1463606210
Две пенки не дал,фолили по мнении судьи только Ливерпуль..Судейство испортило финал.
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iron_Savior
1463606219
Конечно можно говорить долго о СУДЬЯХ...НО! Если кто смотрел финал КОК в 81 Тбилиское Динамо ещё по хлеще засуживали: и голы отменяли и чистые пенали не ставили..а они все равно победили. Так вот тут такая же ситуация. У Ливерпуля был ещё тайм, чтобы забить - но увы и ах. Поздравления болельщикам Севильи!
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Сергей Свояк
1463606280
Победа по делу!
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Juve1897
1463607658
тренеришко передал очередной привет игрочишке! А игрочишко хоть раз передаст привет тренеришке? Вот это большой вопрос?! Дзюба- доказывай на Евро, если мужик!!!
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Томь вперёд
1463630219
В очередной раз всё доказал Федуну!
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