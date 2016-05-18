«Севилья» Эмери выиграла Лигу Европы три раза подряд, Клопп проиграл пять последних финалов

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Таким образом, подопечные Унаи Эмери стали первой командой, которой удалось выиграть Кубок УЕФА и Лигу Европы три раза подряд. Одержать две кряду победы в одном из этих турниров ранее удавалось двум командам – той же «Севилье» в 2006 и 2007 годах и «Реалу» в 1985 и 1986. Сам наставник севильцев стал первым тренером, выигравшим трижды подряд один еврокубок.

Отметим также, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проиграл пять последних финальных матчей со своими командами. Дортмундская «Боруссия» под его руководством уступила в решающем матче Лиги чемпионов и дважды проиграла в финале Кубка Германии, а «Ливерпуль» потерпел поражения в финалах Кубка английской лиги и Лиги Европы.