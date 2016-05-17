Эмери: «Севилья уделяет особое внимание Лиге Европы»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери поделился ожиданиями в преддверии финального матча Лиги Европы против «Ливерпуля».

«Севилья» уделяет особое внимание этому турниру. Нужно выполнять обещания и принимать вызовы, чтобы пройти длинный путь в Лиге Европы. Это наш третий финал кряду, что демонстрирует сосредоточенность и нацеленность на трофей. Мы с самого начала хотели преуспеть в Лиге Европы и выиграть этот турнир.

«Ливерпуль» – это серьезный вызов. Нам противостоит клуб с богатой историей. Сейчас эта команда поймала свою игру в Лиге Европы. Они понимают, что есть возможность получить путевку в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. Конечно, на финал приедет много болельщиков «Ливерпуля». Нам предстоит важный матч с великой командой. Это нас больше всего мотивирует. И, конечно, мы хотим достичь своей цели, то есть выиграть финал», – сказал Эмери.

Матч «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.