Луческу: «В противостоянии с «Севильей» решающую роль сыграли болельщики»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился наблюдениями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей». Напомним, что донецкая команда уступила со счетом 1:3 и закончила выступление на турнире.

«Конечно, мы недовольны тем, как провели первый матч, в котором не не реализовали большое количество моментов и дали сопернику заработать пенальти в самой концовке.

В сегодняшнем же поединке огромную роль сыграли болельщики хозяев, невероятным образом поддерживающие свою команду. Шум трибун оказывал давление на нас, в результате чего мои подопечные допускали ошибки», – сказал Луческу.