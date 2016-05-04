Луческу: «Севилья» – команда как раз для еврокубков»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу посетил пресс-конференцию, посвященную ответному полуфинальному матчу Лиги Европы против «Севильи». Напомним, первая игра завершилась вничью – 2:2.

«Мы не очень много ошибок допустили в первом поединке. Ошибка была на первых минутах, когда нам забили мяч. Попрошу своих футболистов быть более внимательными, потому что соперник имеет в составе очень опытных исполнителей, которые знают, как действовать в той или иной ситуации. Завтра нас ждет сложнейший поединок. «Севилья» – команда как раз для еврокубков. В ней нет молодых игроков, все опытные футболисты, прошедшие ряд ведущих клубов. Возглавляет эту команду сильный тренер, который качественно изучает соперника и очень хорошо ставит игру», – сказал Луческу.

Также наставник ответил на вопрос о том, нужно ли его команде рисковать в этой игре.

«Посмотрим, как будет развиваться игра. Это ваше мнение, что мы будем рисковать. Матч предоставит очень много вариантов. Поэтому посмотрим, как будем действовать. Все будет зависеть больше от того, как будут действовать хозяева поля. Их наверняка будет подгонять публика, которая заполнит стадион. И мы тоже должны это использовать. Я думаю, что оба коллектива выйдут на поле почти в тех же составах, что и в первом матче. С той лишь разницей, что на этот раз команды знают друг друга еще лучше, чем перед прошлой игрой».

Матч «Севилья» – «Шахтер» состоится в четверг, 5 мая. Начало – в 22:05 по московскому времени.