Луческу: «Шахтер» чаще всех команд из Восточной Европы проходит так далеко в ЛЕ»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против «Севильи» заявил, что донецкая команда не только не уступает своему предстоящему сопернику, но и превосходит его.

«Мы единственная команда из Восточной Европы, которая играет на этой стадии турнира второй раз за последнее время. Я горжусь своими игроками, которые в непростой ситуации достигли такого результата, и надеюсь, завтра у нас будет отличная поддержка.

Считаю ли я «Севилью» фаворитом в предстоящих играх? Нет. «Севилья» находится на одном уровне с нами, но наша команда лучше. Как правило, в полуфинале Лиги Европы уже встречаются клубы уровня Лиги чемпионов.

Будет ли результативной завтрашняя игра? Как правило, в полуфинальных матчах не бывает много забитых голов», – отметил Луческу.